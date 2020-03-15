Corona virüse drone ile önlem

Türkiye'de corona virüsü vakalarının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda AVM'lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

İstanbul’da bulunan AVM’lerden biri ise corona virüsüne karşı drone ile önlem aldı. AVM’nin Genel Müdürü Uğur Berk uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “14 Mart tarihinde drone ile temizlik uygulamasını başlattık ve AVM'nin kapanışından sonra sürdürmeye devam edeceğiz. Bu uygulama sayesinde 10 kişinin yapabileceği operasyonu, drone ile tek başına yapabiliyoruz. Böylece çok daha geniş bir alanda, çok daha yüksek oranda hijyen sağlayabiliyoruz. Bu yeni uygulamanın mevcut dezenfektasyon uygulamamız gibi insan sağlığına hiçbir zararı yoktur.” dedi.

12.00-20.00 TAVSİYESİ

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, dün corona virüsüne karşı tedbirleri görüşmek üzere bir toplantı yapmıştı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş başkanlığında yapılan toplantıda corona virüse ilişkin tavsiye edilen önlemler ele alınmıştı.

Hüseyin Altaş açıklamasında, “AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir” ifadelerine yer vermişti.