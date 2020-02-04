Cuma indirimleri yılbaşı indirimlerinin önünü kesti

TÜİK madde sepetinde yer alan verilere göre geçen sene tekstil ürünlerinde yılbaşında yaşanan indirim, bu sene çok daha sınırlı kaldı. Geçen yıl aralık ayından ocak ayına geçildiğinde kadın ve erkek kıyafetlerinde yüzde 37’leri bulan fiyat farkı bu sene aralık ayından ocak ayına geçildiğinde yüzde 0.65’lere kadar indi. Söz konusu durumun yaşanmasında ise cuma indirimleri etkili oldu.

ÖNCEL: CUMA İNDİRİMLERİNİN ETKİSİ

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Bu yıl Türkiye’de cuma indirimlerinin geçen yıla göre çok daha önemli hale geldiğini söyleyen Öncel, “Cuma indirimleri nedeniyle çok sayıda firma yılbaşından önce indirime giriyor. Ürünlerin 2019 Kasım ayı fiyatları, 2018 Kasım ayı fiyatlarından daha düşüktür. Bu dönemlerde fiyatların düşmesi sonucu firmaların elinde yılbaşında indirim yapmak için yeterli alan kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Bu durumun firmaların daha uzun süre düşük fiyattan satış yapmaları anlamına geldiğini söyleyen Öncel, “Aslında bu durum bizim istediğimiz bir durum değil. Sürekli yüzde 60-70 indirim olmaz.” açıklamasında bulundu.

ÖZTÜRK: GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI

sozcu.com.tr’ye konuşan Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de söz konusu durumun yaşanmasında cuma indirimlerinin önemli bir payı olduğu belirtti. Girdi maliyetlerinin de çok fazla arttığını söyleyen Öztürk, “Ortalama artış yüzde 27-30 arası diyebiliriz. Özellikle enerjide yüzde 100’ler görüldü. Ürüne yansıttığımız oran ise yüzde 10 bile değil.” dedi.