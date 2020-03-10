DenizBank emekli promosyonunu açıkladı

DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL – 2500 TL arası için 850 TL, 2500 TL ve üzeri için ise 1000 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor. Aynı zamanda emekliler %0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyor.

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“GAYEMİZ EMEKLİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK”

Emeklilere verilen değerin bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilere özel sektör bankaları içinde ayrıcalıklı hizmet anlayışını getiren bankamız, bu alanda ilklere imza atmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hayatlarının bu güzel dönemini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda yakın zamana kadar yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan müşterilerimiz, %0,99 faiz oranımızla 60 aya varan vadelerde sunduğumuz kredimiz ile borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürüp büyük ödeme fırsatı elde edebilirler. Önümüzdeki dönemde de emeklilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz”.