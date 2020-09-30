Disneyland’da 28 bin kişi işsiz kalacak!

Disneyland yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle sürekli kapalı kalan veya kısıtlı açılan parklardaki maliyet ve gelirlerin düşmesini gerekçe göstererek işten çıkartma kararı alındığını duyurdu.

Euronews’ta yer alan habere göre, Florida, Paris, Şanghay, Tokyo ve Hong Kong'daki parklar sınırlı kapasiteyle açılmasına rağmen, merkez Kaliforniya'daki park salgın yüzünden hala kapalı.

ŞİRKETİN HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Şirketin hisseleri işten çıkartmalarla ilgili açıklamadan önce salı günü yüzde 2 değer kaybetmişti.

Şirket yönetimine göre, işten çıkartılan 28 bin işçiden yüzde 67'si yarım gün (part time) çalışıyordu.

Parkın bütün dünyadaki şubelerinde geçen yıl 69,6 milyar dolara ulaşan gelirin yüzde 65'ini satılan ürünler oluşturuyordu.

Şirket, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde 1 milyar, üçüncü çeyreğinde 3,5 milyar dolar zarar açıklamıştı.