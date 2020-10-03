Doktoru fakirleştir imamı zenginleştir!

Corona virüsü salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden doktorlar yerine hastanelerde çalışan imamlara yüzde 100 oranında ek ödeme veren Sağlık Bakanlığı bir skandala daha imza attı. Şimdi de pandemi servisleri dışında çalışan doktorlara fazla ödeme yapılmaması için uyarı yazısı gönderdi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürü Murat Sinanoğlu imzasıyla tüm hastane yöneticilerine gönderilen yazıda, yüzde 100'lük ek ödemenin sadece pandemi servislerinde çalışan doktorlara verileceği bildirildi.

‘SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME'

Diğer doktorlar ise yüzde 16-50 arasında ek ödeme alacak. Pandemi servislerinde çalışmadığı halde destek veren doktorlara da yüzde 100 ödeme yapılması halinde bunun ‘Sebepsiz zenginleşme' sayılacağı savunuldu. Yazıda “Devletin mal varlığında azalmaya neden olan bu uygulamaları bilerek yapanlar, ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai açıdan sorumludurlar.” denildi. Aksine davranıp ödeme yapanlardan paranın kesileceği de belirtildi. Doktorlar haklı olarak “Demek ki hastane çalışanları içerisinde doktorlar, hemşireler, teknisyenler değil bir tek imamların zenginleşmesi isteniyor” eleştirisinde bulundu.