Dolar, euro ve altında son durum…

Corona vakalarındaki artış trendine karşın aşılara ilişkin olumlu haberler küresel piyasaları destekliyor. İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği ile siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Bankacılara göre, bu yıl 32 milyar dolar döviz alan ve dolar/TL’deki son düşüşü de dövizde yeni alım için fırsat olarak değerlendiren lokallerin yüksek enflasyon başta olmak üzere henüz TL’ye belirgin dönüşü görülmüyor.

Buna tek istisna dün 8.05 seviyelerinden gelen lokal döviz satışları oldu. Tutarlar bankacılara göre henüz yüksek değil ancak trend açısından önemli.

Ekonomide daha ortadoks politikalara doğru yaşanan değişim beklentisiyle yabancı yatırımcılar, bazı alanlarda neredeyse sıfıra kadar indirdikleri Türkiye pozisyonlarını son iki haftada belirgin artırmayı sürdürüyorlar.

Buna karşın 225 milyar dolarla döviz ve altın varlıklarını tarihi zirvede tutan lokal yatırımcıların henüz TL’ye belirgin bir geçişi olmaması kurdaki düşüşleri sınırlıyor.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 9-13 Kasım haftasında 1 milyar doları portföy girişi olmak üzere 5 milyar dolar civarında yabancı girişi yaşandı.

Dolar/TL bu dönemde 8.58 zirvesinden 7.5’e kadar gerilese de, bu hafta itibarıyla TL’de değer kayıpları yeniden görülmeye başlandı. Bankacılar lokallerin de döviz satışına katılması halinde geçen hafta kurun 7.3 ve/veya 7 seviyelerinin görülebileceğini düşünüyordu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi.

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, “Küresel piyasalardaki risk iştahı tüm hızı ile devam ederken maalesef içeride yerel varlıklar pozitif tarafta kalma eğilimini son 2 haftanın aksine volatilite artışı destekli gerçekleştiriyor. Hisse senetleri ve tahviller global eğilim ekseninde hareket ederken, TL’nin son iki günde sergilediği negatif ayrışmaya mantıklı hiçbir açıklamamız bulunmuyor” dedi ve ekledi:

“Dolar/TL paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Günlük grafikte 7.93-7.73 seviyeleri destek, 8.06-8.20 ise direnç olarak izlenebilir.”

NORMALLEŞME ADIMLARI SÜRÜYOR

BDDK dün Türk bankalarını kredi vermeye zorlayan ve bankaların devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen aktif rasyosu düzenlemesinin yıl sonunda uygulamadan kalkacağını duyurdu.

Hazine normalleşme kapsamında dün iki yıl aradan sonra ilk kez 10 yıllık TL cinsi gösterge tahvil ihalesi de gerçekleştirdi. Hazine dün ayrıca eurobond ihracı ile 2.25 milyar dolar borçlanma da gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar Hazine’nin TL cinsi borçlanma piyasasındaki payını birkaç yılda %20-25 seviyesinden %3’lere doğru azalttı. Bu düşüşte doğru para politikasının uygulanmasına ilişkin endişeler rezerv satışları ve güven belirleyici oldu.

Bankacılar yabancıların daha çok yatırım yaptığı 10 yıllık gösterge tahvil ihraçlarının devam etmesi ile birlikte %3 seviyesindeki payın artmasını da bekliyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Swap sınırlamalarının azaltılsa da devam etmesi nedeniyle Londra’da TL faizi %10.5 civarında seyrediyor. Dolayısıyla %15 faiz likiditeyi Türkiye dışında Londra’da TL lehine değerlendirmek isteyen yatırımcı için hala düşük. Burada bir değişim TL’de olumlu seyir getirebilir. Eurobond ile Hazine’nin 2.25 milyar dolar borçlanması önemli, bu maliyetten 1 ay önce borçlanamazdı. Döviz girişinin devam edeceğini gösteren her şey TL için pozitif olur. Siyaset ve küresel gelişmeler de önemini korumaya devam edecek” diye konuştu.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dün yine yükselen kanal direnci olan 1334 denendi geçilemedi. Böylece seans içi yükselen kanal güçlenmiş oldu. Bugün 1310-1334 bandı içerisinde 1334 yeniden zorlanacak.

1334 direnci kırılması durumunda 1357 doğru hareketin devamını, 1310'da kırılması durumunda kanal desteği olan 1278'e geri çekilme bekleyebiliriz.

DOLAR

Işık Menkul tarafından hazırlanan notta kurda, dünkü işlem gününe sığ hareketler ile başlanırken iç piyasaların açılması sonrasında gelen alımlarla 8,05 civarına kadar yükseliş görüldüğü hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi.

Günün kapanışını ise 7.98 civarından kapatan kurda, yeni işlem gününde şuan için 8.00 civarında fiyatlama görülmekte. Günün devamında görülebilecek yukarı yönlü ataklarda kabaca 8.05, 8.09 ve 8.14 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.

Öte yandan, kurda yeniden TL lehine işlemlerin ön plana çıkması halinde ise 7.9500, 7.9100, 7.8500, 7.8240 ve 7.8040 destek noktaları izlemeye alınabilir.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde ons altının baskı altında olmaya devam ettiği belirtildi. Özellikle aşı gelişmelerinin yarattığı pozitif havanın güvenli liman ihtiyacını azalttığı ve değerli metallerden çıkışların arttığı belirtilen açıklamada, “Aşıların gerekli onayları alıp uygulanmaya başlanması ile birlikte değerli metaller üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır.

Teknik açıdan bakıldığında ise önemli bir destek noktası olan 1850 doların altına inilmesi ile birlikte altın üzerindeki baskının artması fiyatların hızlı bir şekilde 1820 doların da altını test etmesine neden oldu.

Hızlı geri çekilme teknik açıdan tepki potansiyeli yaratsa da mevcut göstergeler eşliğinde fiyatların 1800 doların da altına inme ihtimalinin devam ettiğini düşünüyoruz.” denildi.