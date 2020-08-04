Dolar ne kadar oldu? (04.08.2020)

Piyasalar bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisini bekliyor.

Reuters’ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon tahminleri yüzde 11.85 ila yüzde 12.37 bandında yer alıyor. Aylık enflasyonun yüzde 0.9 artış göstermesi beklenirken tahmin aralığı ise yüzde 0.66- yüzde 1.10 bandında.

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, pandemi döneminde oluşan yeni dengeler çerçevesinde üretim hızının etkilenmesinin maliyet etkisi, buna ek olarak faizlerdeki düşüşün özel tüketim alanında yarattığı talebin enflasyonda etkili olduğunu belirterek içinde bulunduğumuz dönemin hedeflenen enflasyon patikasından da sapmaya neden olduğunu söyledi.

Kurban bayramından öncesi piyasanın ana gündem maddelerinden olan altın popülaritesini sürdürüyor. Bayramın dördüncü gününde (dün) altının ons fiyatı fiyatı 1985 dolara kadar çıkarak rekorunu tazeledi.

REZERV PARA GÜVEN VERMİYOR

Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

*En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

*Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

BBC Türkçe'de yer alan derlemeye göre; CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde. ABD'de geçen ay corona virüsünün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı. Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk corona virüsü kurtarma fonunda uzlaşmıştı. Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.

DOLAR AĞUSTOS 2018’İ HATIRLATIYOR

Dikkatler tekrar TL’nin üzerinde. İki aydır devam eden istikrarlı gidişatın ardından, dolar/TL’nin 7 eşiğini test etmesi ve TL’nin euro karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi Ağustos 2018’i hatırlatıyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal, geçen günlerde bankanın tükenen döviz rezervlerine dair endişeleri salgın döneminde dalgalanmaların doğal olarak yaşanacağını söyleyerek önemli görmediğine işaret etti. Uysal, açıklamalarında rezerv üzerinde daha da fazla baskı yaratabilecek TL’de bu hafta yaşanan yüzde 1.8’lik gerilemeden bahsetmedi.