Dolar ne kadar oldu? (08.01.2020)

Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ediyor… İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi’nden misilleme geldi. İran, ABD’nin Irak’taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi hedefi oldu.

Hava saldırılarında herhangi bir kayıp yaşanıp yaşanmadığı netleşmedi fakat Pentagon ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, maddi hasarın ise küçük olduğunu duyurdu. ABD ve İran arasında artan gerilim, küresel piyasalarda önemli bir baskı unsuru olmaya devam ederken, sürecin kapsamlı bir askeri bir çatışmaya dönmesi beklenmiyor.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahran Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesi uyarınca meşru savunma çerçevesinde orantılı önlemler aldığını ve sonuca ulaştırdığını açıkladı.

Zarif, “İran vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırı düzenlenen üslerin hedef alındığını” belirtti. Zarif, “Gerilimin tırmandırmak ya da savaş peşinde değiliz, fakat herhangi bir saldırıya karşı kendimizi savunacağız” ifadesini kullandı.

TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA

İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından Başkan Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Her şey yolunda! Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füze fırlatıldı. Kayıp ya da hasar değerlendirmesi şu anda yapılıyor. Şimdiye kadar çok iyi! Dünyadaki her yerde fersah fersah en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım.”

Bankacılar ayrıca TL’de son dönemde döviz arzında aktif olan kamu bankalarının dün için yüklü miktarda işlemlerinin olmadığını iyimserliğin bu etki ile birlikte TL’ye etkisinin daha sınırlı olduğunu belirttiler.

PETROL 68 DOLARA GERİLEDİ

Brent ham petrolün varil fiyatı 70 dolardan yaklaşık %1 gerileyerek 68 dolara doğru geriledi. Düşüş İran’ın petrol arzını ve kendi ham petrol ihracatını engelleyecek şekilde ABD’ye saldırmasının pek mümkün olmayacağı beklentileriyle birlikte geldi.

DOLAR EN SON 6 SEVİYESİNİ 30 MAYIS 2019’DA GÖRMÜŞTÜ

TCMB’nin 12 puana ulaşan faiz indirimleri ardından azalan reel getiri ve TCMB’nin önümüzdeki dönemdeki faiz adımları da TL’de takip edilen bir unsur olmaya devam ediyor. TCMB’nin bir sonraki toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

Dolar/TL 2018 yılını 5.2930 seviyesinden kapatmıştı. TL 2019’da dolar karşısında %11 civarında değer kaybederken, yaklaşık %37 değer yitiren Arjantin pesosunun ardından dolar karşısında en kötü performans gösteren gelişmekte olan para birimi oldu. TL’nin değer kaybı %10’un hemen üzerinde gerçekleşse de yıl içindeki dalgalanma daha belirgin yaşandı.

(REUTERS-SOZCU.COM.TR)

