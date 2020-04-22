Dolar ne kadar oldu? (22.04.2020)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın(TCMB) faiz kararını açıklayacağı yeni güne Dolar/TL 6,97’nin üzerinde başladı.

Foreks anketinde tahmin TCMB’nin faizi 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4’ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler. Karar saat 14.00’te açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı.

ABD Senatosu, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında varılan uzlaşma sonrası, corona virüsü salgınından zarar gören küçük işletmelere ek federal yardım sağlanmasını öngören yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğündeki pakete oybirliği ile onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, göçmen vizelerini askıya alan kararı bugün imzalaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji ve Hazine bakanlarına ABD petrol ve gaz sektörüne fon sağlanmasına yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdi.

OPEC dönem başkanı Cezayir’in düzenlediği OPEC+ petrol ve enerji bakanları telekonferansına Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt katılmadılar.

Brent petrol son 18 yılın en düşük seviyelerinde. Brent’in varili yüzde 12,0 aşağı gelerek 17,01 doları gördü.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump yönetiminin ülkenin corona virüsü salgınının verdiği ekonomik hasarı onarmaya çalıştığı ortamda, yeniden açılacak küçük işletmelere, yükümlülük, sorumluluk koruması sağlanması olasılığını ve değerlendirmekte olduğunu söyledi. (FOREKS)