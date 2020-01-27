Dolar ne kadar oldu? (27.01.2020)

Dolar/TL faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinin hemen altında baskı altında kalmayı sürdürürken, tahvil başta olmak üzere diğer TL cinsi yatırım araçlarında daha iyimser bir seyir görülüyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların Çin’deki bir haftalık tatilde milyonlarca kişinin seyahat ediyor olmasının yeni corona virüsünün daha hızlı yayılmasına yol açabileceği konusunda endişeleri sürüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) açıklamaları ardından euro, dolar karşısında son yedi haftanın en düşük değerine gelmiş durumda.

ECB’nin beklenenden daha temkinli şekilde hareket etmesi paritedeki değişimde etkili. ECB geçen çarşamba günü, uygulayacağı politikaların kapsamlı bir değerlendirmesini yaptı ve ana hedeflerini tekrar belirleyip, bunlara nasıl ulaşacağını açıkladı.

TL’deki son günlerdeki satış baskısına rağmen, bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.

DÖVİZE EĞİLİM DEVAM EDİYOR

Mevduat getirilerindeki düşüşün de etkisiyle lokallerin döviz ve altın birikimleri 197.1 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor. Geçen hafta da birikimlerine 1 milyar dolar ekleyen lokaller döviz birikim eğilimini, atılan caydırıcı adımlara rağmen sürdürüyorlar. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)