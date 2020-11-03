Dolarda son durum ve teknik analizler…

TCMB hali hazırda %10.25 seviyesindeki politika faizinden fonlama yapmıyor. Banka %11.75 seviyesindeki BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik fonlamayı Cuma günü sıfıra indirdi.

Banka yine aynı faiz oranındaki diğer fonlamaları da bugün itibarıyla yapmayacağını açıkladı. Böylece TCMB’nin fonlama kompozisyonunda %14.75 seviyesindeki GLP ve benzer oranlarda oluşan geleneksel yöntemli reponun ağırlığı artacak.

TCMB’nin piyasaya sağladığı kümülatif fonlamanın maliyetini gösteren ortalama fonlama maliyeti de hali hazırda %14.75’e yükselen gecelik faizlere daha

kısa sürede ulaşacak.

TCMB’nin adımı ile birlikte dün %11.75’ten gecelik vadede sağlanan yaklaşık 35 milyar TL’lik fonlama bugün itibarıyla geç likidite penceresi repo/depo ya da benzeri oranlardaki imkanlara kayacak.

GLP imkanından kullanım dün itibarıyla 32 milyar TL. TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün %13.45 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 600 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti 2020’de uygulanan en yüksek orana çıktı.

TL faizlerinin gecelik vadede TCMB’nin faiz koridorunun en üst seviyesi olan %14.75’e yükselmesinin yerli ve yabancı yatırımcıların pozisyonlarında nasıl bir değişim getireceği piyasada takip ediliyor.

Bankacılar ilgili adımların TL’de daha fazla değer kayıplarının önüne geçtiği konusunda hemfikirler. Ancak piyasalar TCMB’den daha net adımlar görmek istiyorlar.

TCMB Başkanı Murat Uysal geçen hafta enflasyon raporunda daha fazla sıkılaştırmaya ilişkin net bir sinyal verdi. Ancak bu sinyal de piyasada TL varlıklar için henüz iyimser fiyatlama getirebilmiş değil.

Piyasalar beklentilerin çok dışında bir sonuçla karşılaştıkları ekim ayı PPK kararının ardından TCMB’nin söylemlerinden ziyade eylemlerine odaklanmış durumda. TCMB’nin bir sonraki PPK toplantısı 19 Kasım’da yani yaklaşık 2 hafta sonra.

TCMB’nin enflasyon raporu söylemleri sonrası bankanın bu tarihte politika faizi dahil yeni bir sıkılaştırma adımına yönelmesi bekleniyor. Bazı beklentiler ise küresel satış dalgası, ABD seçimleri ya da jeopolitik tansiyonun piyasa yansıması kötüleşmesi halinde bu tarihten erken de adım atmak zorunda kalabileceği yönünde.

TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı TCMB’nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile belirginleşti.

ABD SEÇİMLERİNİN SONUCU ÖNEMLİ

Son dönemde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve ABD seçimleri de TL’de değer kaybına etki eden unsurlara eklenmiş durumda. ABD seçimlerinde bugün oy vermenin sona erecek olması küresel piyasalarda geçen hafta baskı unsuru oluşturmuştu.

Öte yandan ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru oluşturuyor. ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, ulusal kamuoyu yoklamalarında rakibi Başkan Donald Trump’ın önünde gidiyor.

Ancak seçimin galibini belirleyen ve eyalet temsilcilerinden oluşan Seçiciler Kurulu’nda 270 oy toplaması gereken adayların salıncak eyaletlerde başa baş durumda olması nedeniyle Trump’ın kazanması da ihtimaller dahilinde bulunuyor.

ENFLASYON İZLENECEK

Reuters’ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre bugün saat 1000’da açıklanacak Ekim ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) aylık %2.1 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Eylül ayındaki %11.75’ten Ekim’de %11.9’a yükselmesi bekleniyor.

Piyasada yakından izlenen diğer gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit, koronavirüste küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

BORSA



Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan analizde endeksin dün gün boyu 1117-1143 aralığında dalgalandığı ve ana direnç olan 1132 üzerinde yüksek bir hacimle kapanış gösterdiği belirtildi. 1132'nin kırılması ile birlikte düşen kanaldan çıkmış tepki hareketine başlandığı belirtilen notta, “1144 dün ilk direnç seviyemizdi. Sonraki tepkide direnç bölgemiz 1160 seviyesidir. 1125 ise tepkinin devamı için korunması gerekli. 1125 kırılırsa dün kazançlar verilir ve 1095 seviyesine geri dönülür.” denildi.

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan notta ise şu ifadeler kullanıldı:

“BIST100 dün gün içerisinde test ettiği 1143 seviyesinden hafif geri çekilme yaşadı. Kapanış 1133.59 seviyesinde gerçekleşti. Endekste ana destek bölgesi olarak belirttiğimiz 1096-1072 bandının üst sınırından başlayan tepki çabası devam ediyor.

Hareket dün 50 günlük ortalama seviyesiyle sınırlı kaldı. Son yorumumuzda da belirttiğimiz gibi bu hareketi olumlu değerlendirmekle birlikte halen sınırlı ve zayıf olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.

BIST'te saatlik periyotta yukarı hareketin güç kazandığını söyleyebilmek ve yeni bir iyimserlikten bahsedebilmemiz için 1155-1160 bandı üzerine geri dönüşü gerekli görüyoruz. Endekste 21 günlük ortalamada 1156 seviyesinde bulunuyor.

BIST için 1155/60 bandına kadar yaşanabilecek olası hareketleri olağan-sınırlı tepki çabası kapsamında değerlendirmeye devam edebiliriz. Saatlik periyot için bandın üzerini iyimserlik bölgesi olarak değerlendiriyoruz.

BIST100'de 1120-1110-1096-1085/72 destek, 1145-1155/60-1180/90 direnç olarak belirtilebilir.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde, yeni işlem gününde kısmen satıcılı işlemler görüldüğü belirtilerek, “Şu an için 1892 dolar seviyesine yakın fiyatlanan emtiada, dünkü yukarı yönlü atakların devamı halinde 1898, 1902, 1906 ve 1912 direnç seviyeleri bir kez daha takip edilebilir. Öte yandan, emtiada görülebilecek satıcılı hareketlerde ise 1888, 1877, 1869, 1864, 1860 ve 1855 dolar destek seviyelerini sırasıyla izleyemeye alabiliriz.”denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende, “Geçen işlem gününde TCMB kararı ardından hafif geri çekilmeler yaşansa da hem jeopolitik riskler hem de corona virüsteki belirsizlik tarihi zirveyi gören dolar/TL'de dirençler 8,45 – 8,50 olacakken, destek seviyeleri 8,35 – 8,30 olarak takip edilecek.” denildi.

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analizde doların dün de yükselmeye devam ettiği belirtilerek, “Bu yükseliş esnasında, daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz üzere dört saatlik grafikteki 8 birimlik ortalamanın aşağı yönde kırılmadığını görmekteyiz. Gün içerisinde bu ortalamanın kırılıp kırılmayacağı tekrar takip edilebilir. Destekler: 8.3800 – 8.3300 – 8.2300, dirençler: 8.4450 – 8.6000 – 8.7500” denildi.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise, “Dolar kuru tarihi zirve seviyelere yakın seyrini sürdürmekte. Kur 8,30 seviyesi üzerine yerleşirken, kar satışları sınırlı kalıyor, kısa vadeli olarak 8,50 seviyesi direnç olarak takip edilecektir.” ifadelerine yer verildi.