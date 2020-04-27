Düğün salonu işletmecileri: Batıyoruz

Corona virüsü evlenecek olan çiftleri de tedirgin ediyor. Arkadaşları ile eğlenerek dünya evine girmek isteyen çiftler virüs bitine kadar evlilik planlarını rafa kaldırdı. Gençlerin virüs tedirginliği iki büyük sektörü derinden etkiledi. Mobilya ve beyaz eşya dükkanları ile düğün salonları batma noktasına geldi.

REZERVASYONLAR YÜZDE 90 DÜŞTÜ

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.

KAPALI İŞYERLERİNE ELEKTRİK FATURASI

Kira ödemelerine yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyleyen Sönmez, “Kira ödemelerinin yasal düzenleme ile pandemiden dolayı çalışmadığımız dönemlerde ödenmemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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BİR ETKİNLİKTE ORTALAMA 18 PERSONEL

Sektör olarak yüz binlerce kişiyi barındırdıklarını ifade eden Sönmez hazine destekli 100 bin lira liralık bir destek talep ederek şöyle konuştu: Çalışan personellerimizi istihdama devam etmek için devletten maaş ödemelerine destek istiyoruz. Nakit akışlarımızın sağlanması adına sadece esnaf statüsündeki İşletmelere değil şirket olarak faaliyet gösteren işletmelere de en az 6 ay ödemesiz 100 bin TL tutarında hazine destekli kredi verilmesini istiyoruz. Düğün Davet salonlarında tam zamanlı ortalama 2 kişi çalışır. İşletme toplamına baktığınızda tam zamanlı çalışan personel sayısı 2 bin 400. Ancak düğün salonlarında asıl personel etkinlik esnasında partime çalışan personeldir. Servis elemanı, mutfak personeli, güvenlik, vale, müzisyen ve fotoğraf personelini dahil ettiğimizde bir etkinlikte ortalama bir salonda 18 personel bulunmaktadır. Bu da toplamda 24 bin çalışan ve ailesi demektir. Aynı zamanda düğün davet salonlarına ürün tedariki sağlayan 50'ye yakın firma çeşidi de bu sektörden beslenmektedir.

SİFTAH BİLE YAPAMIYORLAR

Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (MOBESKO) Başkanı Şenol Başoğul beyaz eşya satışlarının yüzde 100'e yakın oranda düştüğünü belirterek şöyle konuştu: “Evlenenler artık sadece nikah kıyıyor. Henüz ev kurma gibi bir şey yok kimsenin gündeminde. Virüs nedeniyle herkes tedirgin. Ne zaman sona ereceğinin belli olmaması nedeniyle siftah dahi yapamıyoruz çoğu günlerde. Mobilya ve beyaz eşya sektöründe hizmet veren esnafın yanında bir sürü çalışanı var. Tedarikçi firmalar var. Binlerce insan sıkıntıda.”

NİKAH SAYISI DA DÜŞTÜ

Corona virüsü sadece düğünleri, kurulan evleri değil kıyılan nikah sayısını da olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te geçtiğimiz yıl 15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında 218 nikah kıyılmıştı. Bu yıl bu rakam neredeyse yarı yarıya düştü. 2020 yılının aynı döneminde kıyılan nikah sayısı 124 oldu. Türkiye'nin hemen her bölgesinde düşüş oranlarının benzer seviyede olduğunu ifade eden İzmit Belediyesi yetkilileri, “Çiftler düğün dernek istiyor. Bu sebeple nikah tarihleri, düğün tarihleri erteleniyor” şeklinde konuştu.