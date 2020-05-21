Dünya Bankası’nın yeni baş ekonomisti Küba doğumlu Carmen Reinhart oldu

Dünya Bankası’nda başkan yardımcılığı ve baş ekonomistlik görevine Harvard Üniversitesi’nden kadın profesör Carmen Reinhart atandı. 15 Haziran’da göreve başlayacak olan Reinhart 1955 yılında Küba’da doğmuş, 1966’da ailesiyle birlikte ABD’ye göç etmişti.

Uluslararası finansal sistem, borç ve bankacılık krizleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmaları olan Reinhart, Uluslararası Para Fonu ve ABD Merkez Bankası’nda (Fed) danışmanlık görevlerinde bulunmuştu.

Dünya Bankası’nın bir önceki baş ekonomisti de Yale Üniversitesi’nden bir kadın profesör olan Penny Goldberg idi. Goldberg, görevi Mart’ta bırakmış ve Yale Üniversitesi’ndeki görevine dönmüştü.

İLGİLİ HABER Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 100 milyon dolarlık corona kredisi

SALGIN DÖNEMİNDE ZORLU GÖREV

Reinhart, corona virüsü salgını nedeniyle küresel krizin olduğu ve düşük gelirli ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin artan borç sorunuyla karşı karşıya olduğu bir dönemde göreve geldi.

Geçen hafta Bloomberg’e konuşan Reinhart, salgının gelişmekte olan ülke ekonomilerine darbe vurduğunu belirterek, Nijerya, Güney Afrika ve Türkiye’nin kötüye gittiğini, Ekvador ile Arjantin’in borçlarını ödeyemeyerek şimdiden temerrüde düştüğünü dile getirmişti.

Reinhart ayrıca, Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında birçok ülkeye altyapı yatırımları için borç veren Çin’e söz konusu borçlar için kolaylık sağlaması çağrısını yapmıştı.

Reinhart’ın bir diğer Harvard Üniversitesi profesörü Kenneth Rogoff ile 2010’da yaptıkları bir çalışma, veri hataları ve kemer sıkma politikası önerileri nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.