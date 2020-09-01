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Dünyanın en zengin kadını: MacKenzie Scott!

Jeff Bezos’tan rekor anlaşmayla boşanan MacKenzie Scott, Amazon hisselerinin yüzde 4’ünü elinde bulunduruyor. Şirketin hızla değer kazanmasıyla birlikte serveti 66,4 milyar dolara ulaşan 50 yaşındaki yazar, dünyanın en zengin kadını listesinde ilk sıraya yerleşti. Boşandığı eşi Jeff Bezos 200 milyar doları aşan serveti ile dünyanın en zengin erkeği olurken MacKenzie Scott'ın da dünyanın en zengin kadını olması ilginç bir durum oluşturdu.

Sozcu.com.tr
16:46 -
Haberler Ekonomi
Dünyanın en zengin kadını: MacKenzie Scott!

MacKenzie Scott… Muhtemelen birçok kişi bu ismi ilk çok duymamıştır. Kimileri ise onu MacKenzie Scott Bezos olarak tanıyor. 1993'te evlendiği Jeff Bezos'tan 2019'da boşanırken 35 milyar dolarlık rekor boşanma anlaşmasına imza attı. Anlaşma çerçevesinde Amazon hisselerinin yüzde 4'ü Scott'a geçti. Boşandığında dünyanın en zengin üçüncü kadını konumuna gelen MacKenzie Scott, burada fazla kalıcı olmadı.

L'OREAL'İN VARİSİNİ GEÇTİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Amazon hisselerinin artmasıyla serveti 66,4 milyar dolara çıkan MacKenzie Scott, L'Oreal SA'nın varisi Francoise Bettencourt Meyers'ı geçerek dünyanın en zengin kadını oldu.

1992'DE BEZOS'UN ASİSTANI OLARAK İŞE BAŞLADI

7 Nisan 1970'te San Francisco'da doğan Tuttle, 1992'de Princeton Üniversitesi'nden dereceyle mezun oldu. 1993'te D. E. Shaw'da işe girdi ve Jeff Bezos'un asistanı oldu. 1993'te kendisiyle yaptığı evlilik hayatını değiştirdi. Bezos'un 1995'te kurduğu Amazon, kısa sürede büyüdü ve şu anda dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi.

İLK KİTABIYLA ÖDÜL ALDI

MacKenzie Scott, evlendikten sonra yazarlığa başladı. 2006'da yazdığı The Testing of Luther Albert ile Amerikalı Kitap Ödülü'nü kazandı. Üç çocukları olan MacKenzie-Jeff çifti bir de Çin'den kız çocuğu evlat edindi. İkili, 2019'da Twitter'dan yaptıkları açıklama ile boşanacaklarını duyurdu. Çift, boşanırken 35 milyar dolarlık tarihe geçecek bir anlaşmaya imza attı.

Jeff Bezos ve MacKenzie Scott/Fotoğraf: Reuters

1,7 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ YAPTI

MacKenzie Scott, bir süre Bezos soyadını kullanmaya devam ettikten sonra Tuttle soyadına geri döndü. Boşandığında dünyanın en zengin üçüncü kadını olan 50 yaşındaki yazar, yardım kuruluşlarına 1,7 milyar dolar bağışladı. Amazon hisselerinin hızla yükselmesiyle birlikte MacKenzie Scott Tuttle, dünyanın en zengin kadını unvanının sahibi oldu.

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Son güncelleme: 16:52 01.09.2020
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