Efsane takvime ‘parasızlık’ rötarı

Atatürk'ün talimatıyla 1925'te kurulan ve şu an kayyumun yönettiği Türk Hava Kurumu (THK), her yıl çıkardığı efsane yeni yıl takvimini “maddi gerekçelerle” bu yıl basamadı. THK, her yıl logosuyla bastığı takvim aracılığıyla topluma hem kendini tanıtırdı hem de gençlere ve çocuklara THK sevgisi aşılardı. Takvim, 15 Aralık'a kadar basılıp ücretsiz dağıtılırdı. THK çevreleri, bu yıl takvim basmama gerekçesi olarak “maddi olanaksızlıkları” gerekçe gösterdi.

THK'da eski ve yeni yönetim arasında yaşanan tartışmalar üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Eylül'de yaptığı açıklamada “Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu THK ile bir yere varamayız” demişti.

KAYYUM YÖNETİYOR

Erdoğan'ın bu sözlerinin hemen ardından, 16 Ekim'de THK'ya kayyum atanmıştı. Eski yöneticilerin kuruma kayyum atanması talebi üzerine açılan dava, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülmüş, Abdullah Kaya, Adnan Zengin ve Cenap Aşçı'dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına karar verilmişti.