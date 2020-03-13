Ege Cansen: Bu kriz diğerlerinin tam tersi

Corona virüsü dünya ekonomisine büyük darbe vurdu. Avrupa ve ABD’de borsalar büyük kayıplar verirken Türkiye’de de BIST100, 91 bin seviyesine kadar düştü.

Sözcü gazetesinin duayen ekonomi yazarı Ege Cansen yaşanan gelişmeleri sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Cansen, söz konusu krizin diğer krizlerden farklı olduğunu belirtti.

ʻʻ Krizler reel olmayan ekonomide çıkar, reel olan ekonomiyi vurur. Bu krizde ise tam tersi oldu. Sözcü yazarı Ege Cansen

KRİZİN DİĞERLERİNDEN FARKI

Ekonominin ikiye ayrıldığını söyleyen Ege Cansen, “Bunlar reel ekonomi ve reel olmayan, finansal ekonomi. Reel ekonomi tarım, hizmetler vs. Finansal ekonomi ise borsa, tahvil vs. Krizler reel olmayan ekonomide çıkar, reel olan ekonomiyi vurur. Bu krizde ise tam tersi oldu. Kriz reel ekonomiden çıktı. Nasıl oldu? Virüs hadisesi çıkınca bütün devletler haklı olarak panik yaptı ve görülmemiş şiddette radikal önlemler aldı.

Bakın Wuhan 60 milyon nüfuslu bir bölge. Adamlar koskoca eyaleti kapattı. Ne oldu böylece? Hareket durdu. Türkçe’de bir laf var. Nerede hareket orada bereket…Hareket durunca bereketsizlik başladı. Bu da döndü durdu finansal sektörü vurdu. Bakın ABD Başkanı Trump Avrupa uçuşlarını bir ay durdurdu. Görülmüş şey değil. Türkiye İran ile olan sınır kapısını kapattı. Yanlış bir şey yaptı demiyorum kesinlikle. Ama ne oldu? İranlı turist gelemeyince Van ekonomisi olumsuz etkilendi. Hareketsizlik bereketsizlik getirdi.” dedi.

ʻʻ 'Kurt puslu havayı sever' derler. Bir de piyasanın kurtları var. Böyle zamanlarda hemen harekete geçerler. Milletin elindeki malı ucuza kapmak isterler. Sözcü yazarı Ege Cansen

“PİYASANIN KURTLARI VAR”

Bu gibi durumlarda fırsatçılarında ortaya çıkıp vatandaşın elindekileri ucuza alma derdine düştüğünü söyleyen Cansen, “‘Kurt puslu havayı sever’ derler. Bir de piyasanın kurtları var. Böyle zamanlarda hemen harekete geçerler. Milletin elindeki malı ucuza kapmak isterler. Mali piyasalar çöktü de bunu çökertenler de var.” ifadelerini kullandı.

ʻʻ Bundan sonra bakacağımız nokta Merkez Bankası falan değil. Biz bundan sonra virüsün seyrine bakacağız. Sözcü yazarı Ege Cansen

“BAKACAĞIMIZ NOKTA MERKEZ BANKASI FALAN DEĞİL”

Bu saatten sonra virüsün seyrinin izleneceğini söyleyen Cansen, “Bundan sonra bakacağımız nokta Merkez Bankası falan değil. Biz bundan sonra virüsün seyrine bakacağız. Gördüğümüz duyduğumuz kadarıyla Çin yavaş yavaş toparlamaya başladı. Çin toparlayınca diğerleri de toparlayacak. Haziran gibi deniyor. Bekleyip göreceğiz.” açıklamasında bulundu.

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