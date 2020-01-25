Elazığ’da vatandaşlara nakit yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Nakdi yardım amacıyla ailelere bugün valilik nakdi yardım yapacak. Ziraat Bankası aracılığı ile komisyon çerçevesinde nakdi yardım yapacaktır” diye konuştu.

Türkiye dün deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kaldı… Elazığ ve Malatya’da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerde ölü sayısı 22’ye yükseldi. Yetkililer 1030 kişinin yaralandığını duyurdu. Birçok binanın yıkıldığı depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.