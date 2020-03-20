Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar?

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşı ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında corona virüsü kapsamında alınanan ekonomik kararları açıkladı. Emekli bayram ikramiyesi konusuna da değinen Erdoğan, ödemelerin öne alındığı ve Nisan ayı başında yapılacağını açıkladı. İşte 2020 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hakkındaki tüm detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

2020'DE EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüne karşı alınan ekonomik kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EVDE EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli maaşımı evde almak istiyorum diyen emekliler için başvuru e devlet üzerinden yapılacak. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet’ten yapılabilecek.

ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI KAÇTIR?

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09. 1976’dan önce olan erkek sigortalılar;

– 55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı

55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.

Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

– 60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar.

08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir.

60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

– Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

*Normal emeklilik şartları:

Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

* SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

*Diğerleri İse:

– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş

– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.



KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?

Kadınların emeklilik yaşı da erkeklerde olduğu gibi işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir.

– 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysanız 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz.

Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanızdır.

*3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

– 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54 yaşında,

– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56 yaşında,

– 24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.

Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035'e kadar tamamlamış olmanız gereklidir.