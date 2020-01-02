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Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 emekli maaş zammı belli oldu mu?

Yeni yıla girmemizle birlikte emekli maaşları ne kadar olacak sorusuna olan ilgi arttı. Emekliler geçimlerini bir nebze daha rahatlatacak olan emekli maaşı zammını merakla araştırıyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. İşte 2020 emekli maaşı zammı hakkında merak edilenler...

12:52 -
Haberler Ekonomi
Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020 emekli maaş zammı belli oldu mu?

Emekli maaşlarındaki zammın belli olması için kısa süre kaldı. Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte beklenen zamlara dair detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

BU YILIN OCAK AYINDA YÜZDE 4 ZAM

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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