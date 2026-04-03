İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez zamlar sonrası Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlikeyi açıklayarak vergi yüklemelerine dikkat çekti. Çömez açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Dış ticaret açığı korkunç rakamlara ulaştı. Önümüzdeki 12 ay içerisinde Türkiye'nin dış ticaret açığının 100 milyar doları bulması bekleniyor. Biz bu dış ticaret açığını nasıl kapatırız derseniz; elimizde bir turizm var. Fakat turizm gelirleriyle alakalı ciddi sıkıntılar da var. Rezervasyonlar gelmemeye başladı. Bu şu demek; Türkiye'nin turizm gelirleri önümüzdeki dönem azalma riskini taşıyor.

'MİLLETİN SIRTINA VERGİ YÜKLENECEK'

O zaman biz bu cari açığı arttırma tehdidiyle karşı karşıyayız. Turizm'den kapatamadığımız açığı nasıl kapatacağız peki? Altınları satarak eldeki dövizi satarak kapatacağız ya da milletin sırtına vergi yükleyerek kapatmaya çalışacağız. Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlike bu. "

Akaryakıt zamları artmaya devam ederse; ki Trump geri adım atacak gibi durmuyor. Böyle bir durumda en fazla etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Akaryakıt ve mazot fiyatlarının artışı devam edebilir. Biz akaryakıta zam geldi diye araba kullanmayabiliriz ama çiftçinin akaryakıt kullanmama ihtimali yok. Mazota gelen her zam çiftçinin sırtına 3.5 milyar lira yük bindiriyor. Akaryakıt fiyatları artmaya devam ederse çiftçi kan ağlayacak. Girdi maliyetleri çıldırdığı için Gıdada inanılmaz bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Birincisi bu.

'BİZİ BEKLEYEN BİR GÜBRE TEHLİKESİ VAR'

İkincisi Doğalgaz. Doğalgaz gübrenin en önemli hammaddesi. Katar ve İran'daki doğalgaz tesisleri vuruldu ve bu bütün dünyaya yansıdı. Bu çiftçinin ilave girdisi demek mazot zammının yanında gübreye de zam gelmesi demek. AKP iktidara geldiğinde gübre fabrikalarını sattı. Şu anda Türkiye'de yılda 7 milyon ton gübre tüketiyor. Bunun yarısı ithal ediliyor. Mazot ve doğalgaz dışında bizi bekleyen bir gübre tehlikesi var. Bunu temin edemezsek çiftçi faturasını çok ağır ödeyecek.

'HAYVAN ÖLÜMLERİNDE DÜNYA REKORU KIRIYORUZ'

Bir başka konu da veterinerlik maliyetleri çünkü veterinerlik ilaçlarının çoğu yurtdışından geliyor. Birçok hayvan yetiştiricisi veterinerlik maliyetlerini karşılayamadığı için yavru hayvan ölümlerinde dünya rekoru kırıyoruz.