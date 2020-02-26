Emekliler bayram ikramiyelerine zam istiyor

TÜED Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru düzenlediği basın toplantısında, basında emekliler ile ilgili çıkan haberlerin emeklileri tedirgin ettiğini ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama ile emeklilerin rahatladığını açıkladı.

KAZANILMIŞ HAKLARA ZARAR GELMEYECEK

Duru, basında yer alan ‘bir iş yeri açan emekliler için sosyal güvenlik destek priminin yeniden getirileceği, emekli aylıklarından yüzde 5 sağlık primi kesileceği, ek ödeme oranlarının düşürüleceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı' yöndeki haberlerin asılsız olmasının emeklileri mutlu ettiğini söyledi.

Duru, “Emeklilerimizin kazanılmış haklarına zarar gelmeyecek. Emeklilerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için mücadele veriyoruz. Çıkan haberler emeklilerimizi huzursuz etmiş olsa da daha sonra yapılan açıklamalar emeklilerimizi rahatlatmıştır” dedi.

İLGİLİ HABER Emeklilerin bayram ikramiyeleri kaldırılıyor mu? SGK'dan açıklama

EK ÖDEMEDE İYİLEŞTİRME YAPILMALI

Duru şöyle konuştu; “Vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan ve yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranlarının günümüzde bir değeri kalmamıştır. Emeklilerimiz, gıda, doğalgaz, kömür, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalarında yüzde 8-18 arasında KDV ödemektedir. Bu gerçek karşısında, emeklilerimize yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları en az yüzde 10 olmalıdır”

BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTIRILSIN

Duru, banka promosyonlarının yenilenmesinde, çalışanlara yapılan ödemelerle paralellik kurulması ve 3 yıl için emeklilere bir maaş promosyon ödenmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında bayram ikramiyelerine de değinen Duru, “2018 yılında getirilen ve son iki yıldır dini bayramlar öncesinde bin TL olarak emeklilere ödenen ikramiyeler, yıllık TÜFE artışına göre arttırılmalıdır. Emekliler için sağlık hizmeti en temel ihtiyaçtır. Sağlık hizmeti alınırken, emeklilerden alınan katkı payları, emekliler için büyük bir yük olmakta ve aylıklarından kesilmektedir. Çalıştıkları dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödemiş olan emeklilerimiz, her türlü sağlık katkı paylarından muaf olmalıdır” ifadelerini kullandı.