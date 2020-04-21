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Eski BP yöneticisi: Petrol uzun bir süre düşük kalacak

BP'nin eski icra kurulu başkanı John Browne petrol fiyatlarının uzun bir süre düşük seviyede kalmasını beklediğini söyledi. Browne, "Bu durum, 1980'lerin ortasında yaşanan duruma çok benziyor. O zaman da çok fazla arz, çok düşük talep vardı ve petrol fiyatları 17 yıl boyunca düşük kalmıştı" dedi.

13:59 -
Haberler Ekonomi
Eski BP yöneticisi: Petrol uzun bir süre düşük kalacak

BP şirketinin eski icra kurulu başkanı John Browne, arzın talebi aşmasından dolayı petrol fiyatlarının uzunca bir süre düşük kalacağını söyledi.

Browne, küresel petrol piyasalarındaki mevcut durumun 1980’lerin petrol bolluğunu hatırlattığını ifade etti.

ABD hafif ham petrolü dün tarihte ilk kez 0 doların altına düştü.

John Browne/Fotoğraf: Reuters

BP’yi 1995’ten 2007’ye kadar yöneten Browne, negatif fiyatların depolama kapasitesinin dolması nedeniyle ABD’ye özgü bir durum olduğunu ancak küresel talebin düşük olmasına rağmen üretimin hala fazla olduğunu ifade etti.

Browne, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Fiyatlar çok düşük olacak ve epeyce bir süre düşük ve çok dalgalı kalmaya devam edecek. Bu durum, 1980’lerin ortasında yaşanan duruma çok benziyor. O zaman da çok fazla arz, çok düşük talep vardı ve petrol fiyatları 17 yıl boyunca düşük kalmıştı” dedi. (REUTERS)

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