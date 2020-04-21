Son dakika: Brent petrol 20 doların altına düştü

Corona virüsü salgını nedeniyle azalan talebe bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Brent petrolün fiyatı gün içerisinde 20 doların altına indi.

Brent petrol fiyatlarının değişmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Yaşanan fiyat düşüşünün benzin ve motorine indirim olarak yansıması bekleniyor.

BATI TEKSAS PETROLÜ SIFIRIN ALTINA İNDİ

Petrolden kaçan işlemciler tarihte ilk defa ABD vadeli petrol fiyatlarının eksiye düşmesine neden olmuştu.

Petrole olan talep düşüşe geçince stoklar elde kaldı ve ABD'nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi petrol fiyatı hızlı sıfırın altına indi.

“PETROL DEPOLAYACAK BİR TANKER BİLE KALMADI”

Sozcu.com.tr'ye konuşan eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, Batı Teksas petrolünde eksi fiyatların görülmesinin ABD'de stokların tamamen dolması ve petrol depolayacak bir tanker bile kalmamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Arz fazlası olduğunu ve depoların dolduğunu, üretilen her yeni varil petrolün bir sorun haline geldiğini belirten Aktürk, ABD dışında birçok ülkede de depoların dolduğunu, ülkelerin petrol depolayacak yer aradığını söyledi.

Nijerya'daki üreticilerin Türkiye'de bile depolayacak yer aradığını belirten Aktürk, söz konusu eksi fiyatın bir ay sonrası için vadeli piyasada olduğunu, üste para vermek gibi bir durum olmadığını, ters vadeli işlemle pozisyonun kapatıldığını dile getirdi.

İLGİLİ HABER ABD'de petrol sıfırın altında!

“STOKLAR AĞZINA KADAR DOLU”

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan piyasa oyuncularının ABD petrolünün fiziki teslimat tarihinde yarın vadesi dolan kontratları satmaya başladığını o yüzden eksi fiyat hareketleri görüldüğünü söylüyor.

Erkan, “Alıcılar zararlarını azaltmak için ellerindeki kontratları hızla satmaya başladı. Haziran vadesi oldukça önemli. Şu an Haziran için fiyatlar varil başına 20 dolar civarında fakat petrol talebi oldukça düşük ve hâlâ üretim yapılıyor ve stoklar ağzına kadar dolu” diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMESİ BEKLENMİYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan enerji piyasası uzmanları ABD vadeli petrol işlemlerindeki hareketlerin doğrudan Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtiliyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları CIF MED Genova/Lavera benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim izlenerek belirleniyor.