Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Finansal İstikrar Raporu’nda mevduat dolarizasyonu vurgusu

Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporun'da, "Cari işlemler açığı ve mevduat dolarizasyonu, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Güncellenme: 11:20, 27/11/2020
Haberler Ekonomi
Finansal İstikrar Raporu’nda mevduat dolarizasyonu vurgusu

Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu’nda öne çıkan mesajları şöyle:

*Kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı genişleme iktisadi faaliyetteki toparlanmayı desteklemekle birlikte, enflasyon ve cari denge görünümünü olumsuz etkilemiştir.

*Cari işlemler açığı ve mevduat dolarizasyonu, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır.

KREDİ YAVAŞLAMASI FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYECEK

*Kademeli sıkılaşma adımlarının katkısıyla kredi büyümesi ve parasal büyüklüklerde gözlenen yavaşlama, makroiktisadi dengeleri ve finansal istikrarı destekleyecektir.

*Para politikasındaki sıkılaşmaya BDDK düzenlemelerinin koordineli bir şekilde eşlik etmesi, parasal aktarım kanalının etkin işleyişi açısından olumlu.

*Faiz oranlarındaki artış ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde düşürücü etkisi olabilecek.

FİYAT İSTİKRARI VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR

*Kredilerin sınıflandırılmasına yönelik düzenlemenin gelişimi ve kredi büyümesindeki yavaşlamaya bağlı olarak TGA oranı artabilecektir.

*Fiyat istikrarı odaklı sıkı para politikası duruşu ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde uygulamaya konulacak diğer politikalar makrofinansal istikrara yönelik riskleri sınırlayabilecektir.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. (REUTERS)

İlginizi ÇekebilirYabancı 7 milyar dolar bozdurdu, yerli 5,5 milyar dolar aldıYabancı 7 milyar dolar bozdurdu, yerli 5,5 milyar dolar aldı

 

Altın Dolar Ekonomi enflasyon faiz Merkez Bankası para Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more