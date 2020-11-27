Finansal İstikrar Raporu’nda mevduat dolarizasyonu vurgusu

Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu’nda öne çıkan mesajları şöyle:

*Kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı genişleme iktisadi faaliyetteki toparlanmayı desteklemekle birlikte, enflasyon ve cari denge görünümünü olumsuz etkilemiştir.

*Cari işlemler açığı ve mevduat dolarizasyonu, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır.

KREDİ YAVAŞLAMASI FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYECEK

*Kademeli sıkılaşma adımlarının katkısıyla kredi büyümesi ve parasal büyüklüklerde gözlenen yavaşlama, makroiktisadi dengeleri ve finansal istikrarı destekleyecektir.

*Para politikasındaki sıkılaşmaya BDDK düzenlemelerinin koordineli bir şekilde eşlik etmesi, parasal aktarım kanalının etkin işleyişi açısından olumlu.

*Faiz oranlarındaki artış ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde düşürücü etkisi olabilecek.

FİYAT İSTİKRARI VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR

*Kredilerin sınıflandırılmasına yönelik düzenlemenin gelişimi ve kredi büyümesindeki yavaşlamaya bağlı olarak TGA oranı artabilecektir.

*Fiyat istikrarı odaklı sıkı para politikası duruşu ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde uygulamaya konulacak diğer politikalar makrofinansal istikrara yönelik riskleri sınırlayabilecektir.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. (REUTERS)

