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Fitch: Euro Bölgesi ekonomisi bu yıl yüzde 4.2 daralır

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, corona virüsü nedeniyle bu yıl Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 4.2 daralacağı tahmininde bulundu.

16:59 -
Haberler Ekonomi
Fitch: Euro Bölgesi ekonomisi bu yıl yüzde 4.2 daralır

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle, Euro Bölgesi’nde bu yıl ekonominin yüzde 4.2 daralacağını öngördü.

Rating şirketinin en son yaptığı projeksiyona göre, bu yıl Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) da yüzde 3.9 daralması öngörülüyor.

Fitch Ratings’in yaptığı açıklamaya göre, aynı nedenlerden dolayı ABD ekonomisinin de bu yıl yüzde 3.3 küçülmesi öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19 salgınından en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ücret indirimlerini tamamlamak üzere 100 milyar euro vereceğini açıkladı. Von der Leyen, bu konudaki ilk desteği alan ülkenin İtalya olacağını ekledi. (DHA)

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