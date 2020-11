Fiyatlar yükseldi altın satışları durdu

Fahrettin Öztürk / SÖZCÜ

Türkiye'de doların hızla yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da beklenmedik şekilde yükseldi. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 500 liranın, çeyrek altın ise 820 liranın üzerinde.

Kapalıçarşı’da her iki kuyumcunun birinde gram ve çeyrek altın bulunmuyor. El yakan altın fiyatları yüzünden vatandaş gram altına yönelmişti, artık onu da alamıyor. Hal böyle olunca kuyumcularda artık satamadıkları gerekçesiyle tezgahlarında gram ve çeyrek altın bulundurmuyor.

“KİMSEDE ALTIN ALACAK PARA YOK”

Her geçen gün altında alımın düştüğünü söyleyen Kapalıçarşı esnafı, işlerin her geçen gün biraz daha durulmasından dert yandı. İsmini vermek istemeyen Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu esnafı “İşler her gün biraz daha azalıyor, kimsede altın alacak para yok, gidişat çok kötü bu yüzden ne gram altın ne çeyrek altın satıyorum. Bugün gram altının fiyatı olmuş 520 lira, kimse alamıyor” dedi.

“SATILMIYOR Kİ ALALIM”

İsmini vermek istemeyen bir başka Kapalıçarşı kuyumcusu ise, “Gram altın satılmıyor ki alalım. İnsanlar evlerine ekmeği zor götürüyor gram altını, çeyrek altını nasıl alsın, valla ben de en sonunda kapatıp gideceğim, zaten kötü olan işler corona ile daha da kötüleşti. Dükkanın kirasını zor ödüyorum” ifadelerini kullandı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarında son dönemde sert bir yükseliş yaşanıyor. Bunun en nemli sebebi de iç piyasada doların yükselmesi. 8.39’un üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL, gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

Uzmanlara göre gram altında 500 TL önemli bir psikolojik sınır. Bu sınırın üzerinde kalıcı olunması durumunda 510 TL seviyesi izlenecek.

Ons altın fiyatları ise 1.885 dolar seviyesinde bulunuyor. Yarın yapılacak olan ABD seçimleri altın fiyatlarının seyri açısından yakından takip ediliyor.