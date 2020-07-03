Gelişen ülkelere para akıyor, Türkiye’den çıkıyor

Haziran ayında gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) adeta para yağdı. Ancak Türkiye salgın nedeniyle piyasalara sağlanan yüksek likiditenin de etkisiyle mayıs ayına göre 8 kattan fazla artan bu sermaye ve portföy akışından pay alamadı.

Haziran ayında gelişmekte olan ülkelere sermaye akışı 32.9 milyar dolar oldu. Türkiye ise portföy çıkışı trendini tersine çeviremedi. Türkiye'de hisse senetleri piyasasında 5-19 Haziran döneminde bir miktar toparlanma görülse de yabancı yatırımcılar 2 hafta sonra yeniden satışa geçti.

Yabancı yatırımcı 26 Haziran ile biten haftada 112 milyon dolarlık hisse senedi, 46.4 milyon dolarlık tahvil sattı. Böylece, haziranda yabancıların portföy hareketlerindeki kur etkisinden arındırılmış net değişim tutarı hisse senetlerinde 400 bin dolar, tahvillerde ise -561 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Covid-19 etkisiyle gelişmekte olan ülkelerden mart ayında 83.3 milyar dolarlık sermaye çıkışı görülmüştü. Nisan ve mayıs aylarında ise rüzgar tersine dönmüş ve portföy akımlarında toparlanma başlamıştı. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) açıklamasına göre, GOÜ'lere haziranda 32.9 milyar dolar sermaye ve portföy girişi gerçekleşti. Bu rakam mayısta 4.1 milyar dolar seviyesindeydi.

TAHVİL PAYI DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre Türkiye finansal piyasalarından yabancı çıkışı yılbaşından bu yana 10.9 milyar doları buldu. Hisse senetlerinden 3.9 milyar dolar, tahvil piyasalarından ise 7 milyar dolar portföy çıkışı yaşandı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 26 Haziran itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 24.4 milyar dolar oldu. Hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 24.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku miktarı 7.1 milyar dolar oldu. Böylece yabancıların tahvillerde toplam ağırlığı yüzde 4.2'ye kadar indi.

PORTFÖYÜN ÇOĞUNLUĞU BORÇLANMA SENEDİ

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün açıklamasına göre, haziran ayında portföy akışının büyük bir bölümünü borçlanma senetleri oluşturdu. Borçlanma senetleri hazirandaki toplam portföy girişinin 23.5 milyar dolarını oluştururken, Çin hisse senetleri ise 6.1 milyar dolarlık yatırım çekti.

Gelişmekte olan Asya 17.1 milyar dolar ile geçen ay en çok portföy girişi sağlanan bölge olurken, Latin Amerika ise 7.3 milyar dolarlık portföy girişi ile ikinci sırada yer aldı.

Açıklamaya göre, borçlanma senedi ihracı ikinci çeyrekte ciddi şekilde hız kazandı ve son yılların ortalamasının üstüne çıktı.