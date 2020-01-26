Gemiler 5 yıl sonra limanlara dönüyor

Yaklaşık 5 yıl önce güvenlik endişesi, düşen talep ve liman sorunu nedeniyle dibe vuran cruise sektörü zirve yıllarına hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 2015 yılında 1.8 milyon cruise ziyaretçisi ile limanlarında büyük hareketlilik yaşayan Türkiye'de, Kuşadası ve Galataport projesinin yer aldığı İstanbul limanı yeni bir turist akını bekliyor. Her bir seferde uğradığı limana ortalama 700 bin dolarlık gelir bırakan cruise gemileri Türkiye'yi yeniden rotalarına aldı. 2015 sonrası düşen talep ve güvenlik endişesi nedeniyle Türkiye seferlerini çeken MSC Cruises, 2021'de Kuşadası ve İstanbul limanlarına 2 gemiyle dönüş yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta devreye alınacak 9 gecelik programlar ile 212.500 kişinin 25 sefer ile İstanbul'u ve Kuşadası'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye ofisindeki yeniden yapılandırma kapsamında pazarda daha güçlü bir konuma geldiklerini kaydeden MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “2015 yılında İstanbul ve İzmir limanlarını devreden çıkardığımızda büyük zarara uğradık. O dönemdeki iptal bizim için büyük bir olaydı. Şirket olarak o dönemde zararımızı karşıladık, o dönemde. Şimdi bunu geri kazanma zamanı” diye konuştu.

VENEDİK'E RAKİP OLACAK

Yeni dönem hedeflerini İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile açıklayan Capurro, İstanbul için özellikle İngiltere, ABD ve Avrupa'dan büyük talep gördüklerine işaret ederek, İstanbul'un dünyanın önemli cruise limanlarından biri haline gelebileceğine işaret etti. Capurro, son dönemlerde önemli limanlardan biri olan Venedik'te gemilere sınırlama getirildiğini ve bin yolcu kapasitesinin üzerindeki gemilerin limana gidemediğini dile getirdi. Angelo Capurro, “Türkiye'den böyle bir fırsat yakalarsak değerlendiririz. Doğu Akdeniz'de ana liman olarak alternatif yaratabiliriz. İstanbul'a geri dönmek için İstanbul'dan daha büyük sebep olamaz. Cruise turisti bir limanda ortalama 150 Euro bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeniden yapılandı

Türkiye'de yeni bir yapılanmaya gittikleri bilgisini veren Angelo Capurro, Şubat 2018 itibarıyla oluşumlarını MSC ofisi olarak yeniden yapılandırarak, Türkiye pazarında daha güçlü bir konuma geldiklerini dile getirdi. Capurro, şöyle devam etti: “Ayrıca seyahat acentelerinin isteklerini dikkate alarak hazırlanan ve kendilerine daha etkin bir biçimde yardımcı olabilecek, doğru satış araçlarına sahibiz. Uzun yıllardır geliştirmiş olduğumuz olumlu ilişkiler doğrultusunda, acentelerimizin verdikleri desteğin giderek artacağına inanıyor, 2021 yaz döneminde, İstanbul ve Kuşadası'na gerçekleştireceğimiz Ege ve Adriyatik programlarında, hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğimizi öngörüyoruz” dedi.