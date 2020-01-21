Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 21 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’dan alınan altın fiyatlarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İç piyasalarda gram altının fiyatı gün içinde 298 lira seviyelerine kadar çıktı. Çeyrek altın ise 488 lirayı gördü. Peki şuan altın fiyatları ne kadar? İşte altında son durum.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 21 OCAK

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 296,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 296,50 liradan, bin 953 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 974 liradan, 270,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 274,20 liradan, bin 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 928 liradan, 954 liradan alınan Yarım Ziynet 964 liradan ve 477 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satılıyor.

EMTİA PİYASALARI

Petrol fiyatları 10 günün zirvesinden döndü

Libya´da iki petrol üretim tesisisin kapanmasıyla petrol fiyatları Pazartesi günü son 10 günün en yüksek düzeyini gördükten sonra hafif geriledi. Libya´daki karışıklığın ardından iki petrol üretim tesisinin kapatılması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesinin petrol akışının azalacağı risklerini oluşturdu. Bunun yanında, Pazartesi günü OPEC Başkanı Mohammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan müttefiklerin, 5-6 Mart tarihlerinde üretim kısıtlamalarına yönelik görüşeceklerini açıkladı.

Pazartesi günü varil başına 65.22 dolar ile 9 Ocak´tan bu yana en yüksek düzeyini gören, Türkiye´de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü varil başına yüzde 0.83 düşüşle 65.66 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.58 düşüşle varil başına 58.20 dolara geriledi.

Orta Doğu´daki söz konusu karışıklıkların yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirmesiyle altın fiyatı hafif yükseldi.

Değerli metallerde;

– gümüş yüzde 0.18 artışla 18.105 dolardan,

– altın yüzde 0.40 artışla 1,566.60 dolardan,

– bakır yüzde 1.41 düşüşle 2.8055 dolardan,

– platin yüzde 0.05 artışla 1,025.30 dolardan,

– paladyum yüzde 2.66 artışla 2.284 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 298 liraya, çeyrek altın fiyatı 488 liraya, Cumhuriyet altını 2,018 liraya yükseldi.

DHA