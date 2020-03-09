Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş ne durumda?

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 9 MART

Çeyrek altın: 534 Lira

Yarım altın: bin 67 Lira

Gram altın: 328 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 185 Lira

Tam altın: 2 bin 134 Lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Altın fiyatları koronavirüsün (Covid-19) etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken, petrol fiyatları üretim kısıntısındaki belirsizlikler sebebiyle geriledi.

Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 100,000´i geçerken en az 3,383 kişinin öldüğü belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) günlük 1.5 milyon varil üretim kısıntısına gitme konusunda fikir birliğine varırken konuyla ilgili olarak Rusya´nın kararı bekleniyordu. Belirsizliklerin devam etmesiyle petrol fiyatları gün içinde yüzde 5.0 düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.60 düşerek 48.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.88 düşüşle 44.12 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.13 düşüşle 17.37 dolardan,

– altın, yüzde 0.87 artışla 1,682.60 dolardan,

– bakır, yüzde 0.72 düşüşle 2.55 dolardan,

– platin, yüzde 4.32 artışla 903.10 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.14 düşüşle 2,466.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 329 liraya, çeyrek altın 538 liraya, Cumhuriyet altını da 2,228 liraya yükseldi.