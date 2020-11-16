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Altın fiyatları yatay seviyede! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşamıştı. 535 liraya kadar yükselen gram altın, Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanması ve corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası haftayı 466 lira olarak kapatmıştı.

Güncellenme: 09:23, 16/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yatay seviyede! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları az da olsa yükseldi. Gram altın, 16 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde 467 lira olarak güne başladı.

Altın fiyatlarındaki değişimin, 19 Kasım'da açıklanması beklenen Merkez Bankası kararı ile süreceği tahmin ediliyor.

16 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 759.20 Lira

Satış: 772.80 Lira

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.518.50 Lira

Satış: 1.543.30 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.037.00 Lira

Satış: 3.074.80 Lira

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.069.47 lira

Satış: 3.107.75

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Yayınlanma Tarihi:08:54,
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