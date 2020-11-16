Altın fiyatları yatay seviyede! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları az da olsa yükseldi. Gram altın, 16 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde 467 lira olarak güne başladı.
Altın fiyatlarındaki değişimin, 19 Kasım'da açıklanması beklenen Merkez Bankası kararı ile süreceği tahmin ediliyor.
16 KASIM ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 759.20 Lira
Satış: 772.80 Lira
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.518.50 Lira
Satış: 1.543.30 Lira
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 3.037.00 Lira
Satış: 3.074.80 Lira
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Alış: 3.069.47 lira
Satış: 3.107.75
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