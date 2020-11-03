Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Aynı şekilde çeyrek altın fiyatı da yükselmeye devam ediyor. Pazartesi günü 830 liranın üstüne çıkarak rekor kıran çeyrek altın, bugün 838 lira oldu.

3 KASIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.661.10 Lira

Satış: 1.677.50 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.322.50 Lira

Satış: 3.342.40 Lira

REŞAT ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.354.97 lira

Satış: 3.375.35

ALTIN FİYATLARI İÇİN SON TAHMİNLER

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

“Ons altın yön arayışını sürdürüyor. Bu hafta altın için oynaklık sürebilir. 3 Kasım günü ABD'de seçim var ve seçim nedeniyle piyasalar hareketlenebilir. Anketlere göre, bazı kritik eyaletlerde Biden'ın önde olduğu söyleniyor.

Bu durumda piyasaları meraklandırıyor. Teşvik paketi görüşmeleri seçim sonrasına kaldı ve ilerleyen günlerde görüşmeye dair açıklamalar gelebilir. Dünya genelinde virüs vaka artış sayısı sürüyor. Bu durum piyasaları tedirgin ettiği için risk iştahı zayıf.

Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor ancak verilerin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Diğer kritik konular altının seyri açısından daha önemli. Ons altın için 1883 – 1889 ve 1894 dolar dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1877 – 1873 ve 1869 dolar destekleri izlenebilir.”