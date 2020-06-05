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Hafta sonuna bilet alan 450 bin kişi ne yapacak?

Yeni normalleşme kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkınca, vatandaşlar otogarlara koştu. Hafta sonu için bilet alanlar ise dün gece yarısında gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile şoke oldu. Peki, hafta sonu için bilet alanlar için nasıl bir uygulama yapılacak? Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım hafta sonu için 450 bin kişinin kara, deniz ve demir yolu bileti aldığını söylerken resmi makamlar ile yaptıkları görüşmeler sonucu bileti olan vatandaşların seyahat edebileceği mesajını aldıklarını belirtti. Resmi açıklama için yetkililer bekleniyor.

Sibel GÜLERSÖYLER
11:21 -
Haberler Ekonomi
Hafta sonuna bilet alan 450 bin kişi ne yapacak?

1 Haziran itibarıyla başlatılan yeni normalleşme kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı. Genelgeyle yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kuralı gereği firmalar, artık yarı yarıya yolcu taşımaya başladı.

Memleketlerine, yazlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar ise soluğu otogarlarda aldı. Çoğu kişi, yer bulamadığı için hafta sonuna bilet ayarladı. Dün gece yarısı gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile şoke olan vatandaşlar, otobüs firmalarını telefon yağmuruna tuttu.

450 BİN KİŞİ HAFTA SONUNA BİLET ALDI

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kara yolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, bakanlıktan kısa bir süre içinde açıklama geleceğini ancak ilk görüşmelerde bileti olan vatandaşların seyahat edebileceği mesajı geldiğini kaydetti. Buna göre, 450 bin kişinin hava, kara ve demir yolu üzerinden bilet aldığı bilgisini paylaşan Yıldırım, buralarda hizmet noktasında çalışan kişiler için de bir ayrıcalık tanınması gerektiğini ifade etti.

OTOBÜS FİRMALARI: GELİN BİZ ÇALIŞIYORUZ

Konu ile ilgili aradığımız Lüks Erzincan seyahat yetkilileri, biletinizi göstererek sokağa çıkabileceğimiz bilgisini verdi. Urfa Turizm yetkilileri de, “Biletinizi göstererek gelebilirsiniz biz çalışıyoruz” derken, bu bilgiye nereden ulaştıkları sorusuna da “Abla sen gel hallederiz” yanıtını verdi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde kısıtlamaya gidildi.

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Son güncelleme: 11:29 05.06.2020
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