Halk Bankası düşük faizli kredi paketi… Halk Bankası konut kredisi ödeme tablosu!

Açıklanan kredi paketiyle birlikte avantajlı ve düşük faizli krediler kamu bankaları tarafından vatandaşa sunuldu. Halk Bankası’nın kredi detayları şu şekilde…

HALK BANKASI KONUT KREDİSİ AYRINTILARI

Halk Bankası’nın kredi açıklaması şu şekilde; Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Yeni(sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kullanılabilecektir.

Halk Bankası’nın taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

HALK BANKASI TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ ORANLARI