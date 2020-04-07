Mayaya talep patladı, ekmekte günlük 6 milyon kayıp var

Türkiye’de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ve kolonya, makarna ile un taleplerinin patlamasının ardından, insanların evlerinde ekmek yapmaya başlaması, maya ihtiyacını artırdı. Ülkemizde maya üretimi yapan ana firmalar, mesailerini yoğunlaştırırken, talebin yüzde 500 ila 600 oranında artması, marketlerde maya bulunmasını zorlaştırıyor.

MAKSİMUM KAPASİTE

Maya sektörünün öncü kuruluşlarından biri, artan talebi karşılayabilmek için Türkiye ve yurt dışında bulunan fabrikalarındaki kapasiteyi maksimum düzeye çıkardı. Ülkemizde 3 ana maya üreticisi bulunmasına karşın, talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor. Bazı toptancılar bir ayda sattıkları mayayı birkaç gün içerisinde tükettiklerini belirtiyor.

EKMEK ÜRETİMİ YÜZDE 35 AZALDI

İnsanların, boş zamanlarının artması sebebiyle evde hamur işi yapması, fırıncıların işlerini olumsuz olarak etkiledi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'e göre, yaşanan durum sebebiyle fırıncıların üretiminde yüzde 30-35 oranında bir azalma oldu. Restoranların kapalı olması da ekmek fiyatlarını düşüren başka bir etken.

FIRINLAR HAZIRLIK YAPMIŞTI

Corona virüsü salgını ile birlikte birçok belediye başkanlığı ve kaymakamlıkla görüşmeler yaptığını aktaran Çetin; “Yaşanacak her hangi bir olumsuzlukta ne yapılacağını konuştuk. Biz de halkımızı ekmeksiz bırakmamak için meslektaşlarımızla konuşarak, her türlü tedbiri aldık. İnsanlar sorun yaşamasın diye ekmek yapımında kullanılan malzeme stoklarımızı çoğalttık. Maske, dezenfektan gibi ürünleri de artırdık. Ancak sektördeki daralma birçok arkadaşımızı olumsuz etkiledi” dedi.

EKMEKTE ALTI MİLYONLUK AZALMA

İstanbul'da salgın öncesinde günde 18 milyon ekmek üretildiğini ifade eden Erdoğan Çetin, corona virüsü salgınıyla birlikte günde 12 milyona kadar düştüğünü belirtti. İnsanların evlerinde ekmek dışında, poğaça, pizza, börek gibi hamur işi tüketimini artırdığını ifade eden Çetin, “Birçok kişinin sosyal medya paylaşımında bunu görebiliyoruz.” ifadesinde bulundu.

3 BİN FIRINDA 45 BİN ÇALIŞAN

Erdoğan Çetin, İstanbul'da bulunan 3 bin fırında yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığını belirtiyor. Kenti ekmeksiz bırakmamak için 24 saat esasına göre çalışan fırınların corona salgını başlarken, personel arttırdığını söyleyen Çetin, “ İstanbul'daki fırıncıların yüzde 90'ı zarar ediyor. Ancak zarar etme pahasına dükkanlarını açık tutuyor” diyor.