Hazine’de bürokrat operasyonunun perde arkası

Bakan ‘olur'u ile aylar öncesinden görevlerinden alınan çok sayıda kritik bürokratın görevi Cumhurbaşkanı kararıyla resmen bitti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik koltuklarda oturan çok sayıda bürokrat Cumhurbaşkanı kararıyla resmen görevlerinden alındı.

Büyük bölümü bulundukları kurumların personel ve bilgi işlem gibi önemli alanlarından sorumlu olan bürokratların kiminin 3-4 ay, kiminin ise 8-9 ay önce ‘bakan oluru' ile görevlerinden alınıp bakanlık özel kalemine ya da bakanlık müşavirlik kadrolarına görevlendirildikleri, dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla da resmi prosedürün tamamlandığı bildirildi.

İŞTE GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Görevlerinden alınan bürokratların yerlerine ise aylar öncesinden yine bakan ‘olur'u ile vekaleten atamaların yapıldığı öğrenildi. Görevlerine resmen son verilen bazı bürokratlar şöyle: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli. Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk ve Abdulkadir Bahadır Yıldız. Muhasebat Genel Müdür yardımcıları Zeki Balta ve Arif Yıldırım. Kamu Sermayeli Kuruluş Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz. Mülga Sigortacılık Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu ve Murat Kayacı. Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk.