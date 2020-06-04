Her gün sigara içen sayısı arttıkça vergi geliri artıyor!

Sigara üzerindeki vergi yükü yıllar geçtikçe artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü’ sebebiyle yaptığı açıklamada hükümetin vergi yükünü en çok sigaraya yüklediğini ifade ederek, “En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz, fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi, sigaraya bindireceğiz” demişti.

HER GÜN SİGARA İÇENLERİN ORANI YÜZDE 30’A YAKLAŞIYOR

Rakamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini pekiştiriyor. TÜİK tarafından bugün yayımlanan Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre 2010 yılında tütün kullanan bireylerin yüzde 25,4'ü her gün sigara içerken 2019 yılında bu oran yüzde 28'e yükselmiş.

Ara-sıra sigara içenlerin oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 3,4'e inmiş. Hiç sigara kullanmayanların oranı yüzde 53,4'ten yüzde 54,5'e yükselmiş. 2016 yılında hiç sigara kullanmayan bireylerin oranı yüzde 56,5 iken 2019 yılında bu oran yüzde 54,5'e inmiş.

TÜİK verilerine göre 2016-2019 yılları arasında Türkiye'de sigara içmeyen insanların oranında azalış, her gün sigara içen insanların sayısında da artış var.



YILDA YAKLAŞIK 6 MİLYAR SİGARA İÇİLİYOR

Türkiye'de yılda yaklaşık 6 milyar paket sigara içiliyor. Sigara içenler sigaraya her yıl 60 milyar TL para harcıyorlar, 2006-2018 yılları arasında yani 13 yılda, ülkemizde sigara içenlerin sigaraya yapmış oldukları ödeme tutarı 423.4 milyar lira. Peki bu ödenen tutarın ne kadarlık bölümü sigara şirketlerine, ne kadarlık bölümü devlete gitmiş diye baktığımızda, karşımıza çıkan tablo çok ilginç. Sigara içenler 13 yılda devlete 275.8 milyar lira ÖTV, 64.5 milyar lira Katma Değer Vergisi olmak üzere toplam 340.3 milyar TL vergi ödemişler. Sigara şirketleri ise ürün bedeli olarak 423.4 milyar TL’nin 83 milyar lirasını almışlar.

KARANTİNADA TÜTÜNDEN ÖTV GELİRİ ARTTI Karantina ayları olan Mart ve Nisan'da vergi gelirinde en çarpıcı artış tütün ürünlerinde oldu. Devletin tütün ürünlerinden elde ettiği özel tüketim vergisi (ÖTV), bu dönemde 5 milyar 850 milyon TL'den 9 milyar 763 milyon TL'ye sıçradı. Son 12 ayda sigaraya 3 kez ÖTV zammı gelmişti.