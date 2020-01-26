İBB, Florya Akvaryum’u icraya vermiş

İBB'nin kendi arazisine yap-işlet-devret modeli ile yaptırdığı Florya Akvaryum kompleksinden yıllardır tahsil edemediği milyonluk kira ücreti yine Sayıştay denetimine takıldı.

Sayıştay'ın 2018 yılı İBB denetim raporunda yer alan bilgilere göre; Florya Akvaryum için 30 yıl işletme hakkı verilerek yıllık 4 milyon 510 bin TL kira bedeli üzerinden sözleşme yapıldı. Kira her yıl enflasyon oranında güncellenerek artırılacaktı.

Florya Akvaryum binası 25 Haziran 2011 tarihinde hizmete açılarak gelir elde etmeye başladı. Ancak İBB ile yüklenici firma arasında işletme hakkı sözleşmesi düzenlenmedi. Sayıştay raporunda, sözleşme maddesi gereği kira ödemesinin işletme süresinin başladığı yılın ilk ayında peşin olarak yapılması gerektiği halde kira ödemelerinin vadesinde ve düzenli olarak yapılmadığı belirlendi.

Raporda, 2018 yılına ait ödemelerin yükleniciden ancak icra yolu ile tahsil edilebildiği ortaya çıktı. İcra yoluyla 12 milyon 426 bin 986 TL'lik toplam borcun ancak 6 milyon 485 bin 420 TL'si tahsil edilebildi.

Yüklenici ile idare arasında düzenlenmesi gereken sözleşmenin uzun yıllar geçmesine rağmen düzenlenmediği, yüklenici tarafından yapılması gereken ödemelerin sürekli olarak geciktirildiği tespit edildi. Aynı tespit 2017 denetim raporunda da yer almıştı.

İBB CEVAP VERDİ: DAVA AÇILDI

İBB Sayıştay'a gönderdiği yanıtta KDV'nin işletme bedeline dâhil olup olmadığı ve işletme başlangıç tarihi ile ilgili konuların taraflar arasında ihtilaf konusu olduğu belirtilerek ihtilafa konu hususların yargılaması sonucuna göre işletme sözleşmesinin yapılmasının planlandığı açıklandı.

Kira tahsil işlemlerinin de devam ettiği, 24 Mayıs 2019 itibariyle 12 milyon 426 bin 986 TL'lik borcun 6 milyon 485 bin 420 TL'sinin ödendiği, karşı tarafın bedelin içerisinde KDV olduğunu kabul ettiği ve buna göre KDV yapılandırmasını ilgili vergi dairesinden yaptığından borcun kalmadığını beyan ettiği aktarıldı.

İBB kayıtlarına göre alacakların icra yoluyla tahsili için işlem başlatıldığı ayrıca işletme bedelinin yeniden tespiti amacıyla tespit davası açıldığı ve hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Yargılama sonucuna göre işletme sözleşmesinin yapılacağı bildirildi.