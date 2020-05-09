IMF Başkanı: Son veriler kötümser tahminlerimizden bile kötü

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalima Georgieva, üç hafta önce yayımladıkları ve küresel ekonomide salgın kaynaklı olarak yüzde 3 küçülme öngördükleri küresel ekonomik görünüm raporundaki tahminleri daha da düşürme sinyali verdi.

Reuters’ın haberine göre, Georgieva, ABD ile Çin’i de salgın sonrası toparlanmayı zayıflatacak bir ticaret savaşını yeniden alevlendirmeme konusunda uyardı.

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SON VERİLER TAHMİNLERİMİZDEN KÖTÜ

Avrupa Üniversite Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Georgieva, birçok ülke için gelen son verilerin, IMF’nin zaten kötümser olan tahminlerinin altında olduğuna işaret etti.

“Hızlı bir tıbbi çözümün olmadığı durumda bazı ekonomiler için maalesef daha olumsuz senaryoların gerçekleşebileceğini” belirten IMF Başkanı, virüsün ne şekilde davranacağı bilinemediği için tahmin yapmanın zorlaştığına işaret etti.

2020’de küresel ekonomi için yüzde 3’lük küçülme öngören IMF, bu rakamın 1930’lardaki Büyük Buhran sonrasındaki en ağır kriz olduğunu vurgulamıştı. IMF, salgın kaynaklı son krize “Büyük tecrit” (ya da büyük kapanma) adını vermişti.

KORUMACILIK UYARISI

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının tırmanması olasılığına dair soru üzerine Georgieva, “sınırlara geri çekilme gibi doğal bir eğilim olabilir ve buna direnmek için çok çok önemli” dedi.

“Küresel ticareti yeniden canlandırmak ekonomik toparlanma için kritik” diyen IMF Başkanı “Aksi takdirde maliyetler artar, gelirler azalır ve daha az güvenli bir dünya olur” değerlendirmesinde bulundu.

IMF, corona virüsü salgını nedeniyle mali yardım talebinde bulunan 103 ülkenin 50’sine finansman sağlamış durumda.