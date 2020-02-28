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İş dünyasından İdlib mesajları

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından iş dünyası, "birlik ve beraberlik" mesajları verdi. 

Sozcu.com.tr
14:55 -
Haberler Ekonomi
İş dünyasından İdlib mesajları

Türkiye’nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinin mesajlarından satır başları şöyle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: “Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur.”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır.”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: “Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır.”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: “Böyle günlerde ekonomiyi konuşuyor olmak biraz can sıkıcı olsa da bu hain saldırılar niye güçlü bir ekonomi ve güçlü bir ülke olmamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor.”

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