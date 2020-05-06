İSO Başkanı, para bolluğu dönemine girildiğini söyledi ve uyardı: En büyük sorunumuz kaynakları doğru kullanamamak

Özlem Ermiş BEYHAN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'a göre dünya ekonomileri, koronavirüs nedeniyle talebin aniden ve uzun süreli durmasına karşı alınan önlemler sonrasında paranın bol olduğu bir döneme giriyor. ABD ve Avrupa'da talebi canlandırmak için basılan paraların bir süre içinde “damarlara yayılacağını” ve Türkiye'ye de akacağını belirten Bahçıvan, “Türkiye olarak en büyük sorunumuz kaynakları doğru kullanamamak” dedi. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği Zoom toplantısında Bahçıvan, “Türkiye'ye akacak yeterli nakit olacak. Önemli olan bu kaynağın doğru, katma değer yaratan, cari açığı düşürüp sürdürülebilir ihracat yaratan alanlara yönlendirilmesi… Keşke 2000'lerde de dünyada böyle bir para bolluğu olduğunda gelen kaynak sanayici için kullanılabilseydi” şeklinde konuştu.

ÇİN ANTİPATİSİ BAŞLADI

Türkiye'nin sağlık ordusunun çok başarılı bir sınav verdiğinin altını çizen İSO Başkanı, Türkiye ekonomisinin risk seviyesinin yüksekliğini gösteren CDS'e atıfta bulunarak, “Sağlıkta bir CDS hesaplansa, durumumuz en ileri seviyede. Bunu ekonomiye kaydırmalıyız” ifadesini kullandı. Tedarikçilerde Çin antipatisinin başladığını, sadece Çin'den alım yapan birçok Avrupalı alıcının en azından bu oranı düşürme kararlılığında olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Türkiye, Çin'e alternatif en büyük aday ülkedir. Rehabilitasyon sürecini doğru yönetirsek orta vadede büyük fırsatlar var” yorumunu yaptı.

‘ÖZEL'LER HAREKETLENDİ

KGF kredilerinin kamu bankaları aracılığıyla dağıtımının sürdüğünü belirten İSO Başkanı, özel bankaların ise “son 10 gün içinde topa girmeye başladığını” söyledi. Bir soru üzerine doları stres olmaktan çıkarmak gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, bir başka soruya ise “Gelen verilere göre bu yıl tarımda bolluk yılı olacak. Enflasyonda, faiz tarafını cesaretlendirecek bir döneme gireceğiz” sözleri ile yanıt verdi.

İSTANBUL'DAN GÖÇ OLACAK

– “Yeni dönemde yapılması gereken en önemli mali devrimin KDV reformu olduğunu düşünüyoruz. KDV, satış vergisine dönüştürülmeli.”

– “Korona dönemi herkes yaşam felsefesini gözden geçirdi. Korona sonrası döneme bunlar şekil verecek. Örneğin ben İstanbul'dan çok ciddi bir göç olacağını düşünüyorum.”

– İSO 500 bu yıl da açıklanacak ancak mayıstan temmuza ertelendi.

– İSO'nun 20 bin üye işletmesinin yüzde 60-65'i kısa çalışma başvurusu yaptı.

ÇARKLAR HAZİRANDA DÖNMEYE BAŞLAR

İSO olarak sanayicilerin işlerine çalışan güvenliğini sağlayarak dönmesi için danışmanlık hizmeti sağlacaklarını söyleyen Erdal Bahçıvan, mal alan şirketlerin koronaya karşı nasıl önlem alındığını sorgulayacağını ve bunun bir sertifikasyon sürecine gideceğini söyledi. İSO Başkanı, bayram olduğu için mayısın bir hazırlık süreci olarak geçeceğini, çarkların haziran ayında dönmeye başlayacağını belirtti. Bu noktada talebin çok önemli olduğunun altını çizen Bahçıvan, “Talebin ne şekilde gelişeceğini hiç kimse öngöremiyor. Almanya'da mağazalar açıldı ama henüz hepsi boş. Talep paralelinde üretim de canlanacak” diye konuştu.