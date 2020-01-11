İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Vatandaşların kafasında işsizlik maaşının 2020'de ne kadar olacağı ile ilgili sorulardan tutun da işsizlik maaşını kimlerin alacağına kadar birçok konuda merak ettiklerini internetten araştırıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Herhangi bir iş yerinde, bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalı çalışanlar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir.

Tüm bunların yani sıra işsizlik maaşı alabilmek için aranan bazı şartlar mevcuttur. Bunların başında iş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesih edilmesi yani işten çıkarılması durumu gelmektedir.

Çalışanın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek ektedir.

İşsizlik sigortasına başvurmak için hizmet akdinizin fesih edilmesinden sonraki otuz gün içinde İŞKUR'a başvurmanız gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanacak şekilde çalıştığı iş yerinden ayrılan kişilere, belirli bir süre boyunca yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirlenir.

İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.