İstanbul’un en değerli arazilerinden biri davalık oldu

Diş Hekimliği ve İletişim Fakülteleri'nin bulunduğu Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nun 26 dönümlük arazisi, 2018 yılında imar planları değiştirilerek ihaleye çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı ile arazideki “üniversite” fonksiyonu iptal edildi ve yerine “ticaret-konut” fonksiyonu getirildi. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat yüksekliği 10 ve 5 kat olarak belirlendi. Arazi aynı yıl Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarıldı. İhaleyi, 1.7 milyar TL'lik teklifi ile Dap Yapı kazandı. Geçtiğimiz nisan ayında da 92 konut ve 1 ticari ünite olmak üzere toplam 93 adet bölüm için ruhsat alındı ve arazide yıkım çalışmaları başladı.

MAHALLE SAKİNLERİ DAVA AÇTI

Nişantaşı'ndaki eski Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampusu'nün “deprem toplanma ve yaşam alanı olması” talebi ile bir araya gelen Teşvikiye Mahallesi sakinleri de inşaat projesine karşı mücadele başlattı. Mahalle sakinleri, yapı ruhsatlarının iptali ve ruhsatın dayanağı olan imar planın değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması talebi ile Şişli Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 14 Ağustos'ta dava açtı.

DEPREM TOPLANMA ALANI

Dava dilekçesinde, yapı ruhsatları verilen bölgenin, Teşvikiye Mahallesi’nin deprem toplanma alanı olduğuna vurgu yapılarak, “Meydana gelecek herhangi bir deprem veya felakette mahalle sakinlerinin toplanacağı, sığınacağı, geçici olarak barınacağı yeterlilikte başkaca alan bulunmamaktadır. Mahalle sakinlerini göz göre göre yaşamsal tehlikeye atan bu yapılaşmada kamu yararı bulunmadığı kuşkusuzdur” denildi.

YÜKSEKLİK ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Bölgeye 10 katlık yapılaşma izni verildiği ancak civardaki yapıların 4-5 kat olduğu belirtilerek yükseklik sınırının bölge emsaline aykırı olduğu vurgulandı. İnşaat projesinin altından Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin geçtiğine de dikkat çekilerek, “Bu alana verilen yapı izni ile zemin fazlasıyla yıpranacak, bölgede yaşayanlar ile birlikte yapılaşmanın tamamlanması ile bu yapıya yerleşeceklerin yaşamları riske atılacaktır” denildi.

NÜFUS, YAPI VE TRAFİK BASKISI

İptali istenen imar planları ile bölgeye yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu kaldıramayacağı da belirtildi. Ayrıca planlama alanında “Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı” bulunduğu da ifade edilerek, “Nüfus ve trafik yoğunluğu, sit alanlarına ait tarihsel ve doğal güzellikler ile olan yeşil örtüye baskı ve zarar verecek, bu alanlar arasındaki doğal geçişi önleyecektir. Yapılaşma ile bölgeye eklenecek yoğunluk Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanı'nı baskılayacak ve kültürel mirasın zaman içerisinde korunmasını imkansız kılarak yok olmasına neden olacaktır” denildi. Semt sakinleri 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depreminin 21. yıldönümü olan 17 Ağustos günü de inşaat alanında eylem yapacak.