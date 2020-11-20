İşte faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Yeni ekonomi yönetiminin para politikasında daha ortodoks (geleneksel) politikalara dönüşünün ilk somut işareti ve yine yönetimin ilk sınavı olan Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı sonrası dolar/TL güne 7,55 seviyelerinden başladı.

6 Kasım’da 8,57 ile rekor kıran dolar/TL, ekonomi yönetiminin değişmesinin ve faiz artışı sinyali gelmesinin ardından 7,60’a kadar çekilmiş, TCMB kararı sonrasında da 7,70’ten 7,50’ye kadar çekilmişti.

Euro/TL de güne 9 seviyesinin altında başladıktan sonra 9’un üzerine çıktı.

YABANCILAR GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına geçen hafta yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017’den beri en büyük giriş oldu. Kümülatif verilere bakıldığında yılbaşından bugüne yaşanan yabancı çıkışı da 13.5 milyar dolar civarından 12.7 milyar dolara geriledi.

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla %15’e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti. TCMB attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, “net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma” olarak tanımladı.

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.87 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15’e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyorlardı.

ÜLKE RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

5 yıllık CDS’te 550 baz puandan başlayan düşüş 370 baz puanın altına kadar geriledi. Bu sabah aynı saatte 5 yıllık CDS 368/378 seviyesinde.

Bankacılar piyasadaki hareketler arasında CDS’teki düşüşe ayrı bir önem atfediyor. Ülke risk primindeki düşüşün Hazine’nin dolar cinsi borçlanması başta olmak üzere tüm fiyatlamalarda etkili olması nedeniyle 2 haftada 150 baz puan düşüşün önemine dikkat çekiyorlar.

VATANDAŞ VE ŞİRKETLER DOLAR ALMAYA DEVAM ETTİ

Lokal yatırımcılar ise yabancıların aksine TL’deki değer kazancını geçen hafta döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi. Lokaller geçen hafta yabancı para mevduatlarını yaklaşık 1.6 milyar dolar artırarak 225.8 milyar dolarla yeni tarihi zirveye taşıdılar. Bu yıl yabancı para mevduat hacminde artış 32 milyar doları aştı.

Deniz Yatırım bu sabah yayımladığı notta, “Dolar/TL işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olduğu görülüyor. Ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça TL lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. 7.73 teknik seviyesi aşağısında haftalık kapanış yapan paritede ‘lokallerin de satış tarafına geçtiği’ senaryoda 7.54 ve 7.29 desteklerinin sırasıyla test edilmesini bekliyoruz. Kısa vadede 7.83 bölgesi yukarı yönde geçilmedikçe düşüncemizde revizyona gitmeyeceğiz” görüşüne yer verildi.

Bugün iç piyasada güven endeksi, merkezi yönetim borç stoku verileri takip edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın saat 11:00’de başlaması beklenen MÜSİAD konuşması da piyasada izlenecek.

Küresel piyasalar ise, ABD Hazine Bakanlığı’nın acil kredi programını durduruyor olmasıyla ilgili haberlerin ekonomik toparlanmayla ilgili umutları kırmasıyla sendelemiş durumda.

BORSA

Tera Yatırım tarafından yayımlanan notta, “Dün beklentileri karşılayan TCMB hamlesinin ardından BIST yükselişini bankacılık hisseleri öncülüğünde sürdürmeye devam etti ve XBANK %4.0, BIST100 ise %1.4 yükseliş sergiledi. Bugün endeksin güne küresel piyasalara benzer şekilde yatay konumda başlamasını bekliyoruz. BIST için teknik olarak 1345-1350 bölgesi ilk aşamada direnç konumlu izlenebilir” dendi.

ALTIN

Işık Menkul’ün altın analizinde “Dünkü işlem gününde de aşı çalışmaları ile ilgili pozitif haber akışları sonrasında satış baskısı oluşan altında 1852 dolar seviyesi test edildi. Akabinde gelen alımlar ile 1865 civarından kapatan emtiada, şu an için ise 1867 dolar civarında fiyatlama görülmekte. Gün içerisinde oluşabilecek alıcılı işlemlerde yine 1875,1881, 1888, 1898, 1902 ve 1906 dolar direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek satıcılı işlemlerde ise 1864,1860, 1855 ve 1849 destek noktaları izlenecek olup, özellikle de 1849 seviyesinin kırılması halinde satış baskısı derinleşebilir” ifadeleri yer aldı.

DOLAR

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde dolar/TL için “Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece iyi bir performans sergileyen TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlıyor, 7,50 kur için destek konumunda izlenecektir” dendi.

Euro/dolar paritesi ve dolar endeksi için “Parite yeniden 1,1865 seviyesi üzerinde, 1,18-1,1910 bandı dahilinde yönsüz seyir devam ederken, dolar endeksinin 92,25 seviyesine gerilediğini görüyoruz” ifadelerine yer verilen notta, “Dolar kurunda 7,64 seviyesi altında kalınması olumlu, 7,50 kısa ve orta vadeli olarak önemli destek konumunda. Euro kurunda ise 9,00 civarı denge arayışı var, 8,92 destek konumunda, yukarıda da 9,15 direnç olarak belirtilebilir” dendi.