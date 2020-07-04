Kadınların ekonomiye katılımı yetersiz

Şirketleri ve istihdamı vuran koronavirüs salgını, iş hayatında en çok kadınları etkiledi. Bu süreçten kadın girişimcilerin daha fazla olumsuz etkilenmemesi için Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile Danimarkalı denizcilik ve lojistik firması DFDS'in Akdeniz İş Birimi, ortak bir proje geliştirdiler. “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile girişimci kadınların ürettiği ürünler, DFDS tarafından 1 yıl boyunca ücretsiz taşınacak. Kadınların yaptıkları ihracata katkıda bulunmayı hedefleyen projede, kadın üreticilerin ürünleri, DFDS'nin Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağından Avrupa'ya ulaştırılacak.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem pandeminin ekonomik sonuçlarının kadınları erkeklerden daha fazla etkilediğini ifade etti.

DESTEKLER HAYATİ

Erdem, “Türkiye'de kadın girişimcilik oranı yüzde 11, ihracatçıların ise sadece yüzde 7'si kadın. Kadın girişimcilerin ekonomiye katılımı istediğimiz hedefin çok gerisinde ve salgınla birlikte daha geriye gitmesine izin veremeyiz. Bu noktada kadın girişimcilere verilecek her türlü destek hayati nitelik taşıyor. Çünkü kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol, vazgeçilmez bir öneme sahiptir” dedi.

KAYIT DIŞINDA İLK SIRADA

En fazla kayıtdışı çalışanların kadınlar olduğunu ifade eden KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Türkiye'de de milyonlarca kadının çalışma çağında evde olduğunu kaydetti. Yaptıkları araştırmaya göre kadın girişimcilerin yüzde 64'ünün yurtdışına açılma planı olduğunu belirten Erdem, kadın girişimcilerin en fazla ihtiyacının ise finansal destek olduğunu aktardı. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann da, “Gelecek 10 yılda Türkiye'nin ihracatına kadınlar damga vuracak” dedi.