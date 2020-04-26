Kamu bankalarından 10 bin TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Temel İhtiyaç destek kredisi aylık ödemesi ne kadar?

Üç kamu bankasının vatandaşlara sağladığı maksimum 10 bin TL 6 ay ödemesiz, 36 aya varan taksit seçenekleriyle sunduğu bireysel temel ihtiyaç kredisinde başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın destek kredisine başvuruda bulunmak isteyenler şartları ve taksit imkanlarını sayfamızdan görebilirler. İşte temel ihtiyaç destek kredisi başvuru işlemleri…

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank’ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan’dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

BANKALARDAN GELEN SMS’LERE DİKKAT!



Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla kredinin onaylanıp onaylanmadığı hakkında bilgi gönderilmeye başlandı.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki ‘İhtiyaç Kredisi’ sekmesine tıklayarak, ‘Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve bu linkten adresinden takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

Kredinizi;

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına hemen başvuru yapmak için tıklayınız.

Kredinizi Almak İçin;

Kredi tutarınızı, Şubeye gitmeden VakıfBank ATM’leri üzerinden kartla hemen çekebilirsiniz. Kartınız yoksa VakıfBank Mobil’de yer alan QR İşlemlerini kullanarak ATM ye dokunmadan da paranızı çekebilirsiniz.

HALKBANK TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz. Başvuru için tıklayınız.