Kâr marketlere, zarar devlete

Sayıştay'ın 2018 ESK Raporu'na göre, 261.5 milyon lira kâr hedeflediğini açıklayan ESK'nın bu hedefi ters tepti ve 491.1 milyon lira zarar etti. Raporda, “2018 yılı faaliyet zararının tamamına yakın bölümü, sözleşmeler kapsamında, yapılan gövde ve parça et satışından kaynaklanmıştır” denildi.

“ESK Genel Müdürlüğü, 2017 ve 2018 yıllarında tüketiciye uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı etin ulaşmasının sağlanması amacıyla, ithal ettiği taze karkas sığır etinin zincir marketler tarafından işlenerek bu marketler aracılığıyla tüketicilere kıyma ve parça et olarak sunulması için, sözleşme imzalamıştır” denilen raporda sonraki gelişmeler de şöyle özetlendi:

“ESK, piyasaya daha etkili müdahale edilmesi amacıyla, kıymanın 29 TL, kuşbaşının da 31 TL'ye satılması konusunda taahhütte bulunan ve 81 ilde satış noktası bulunan A101, BİM ve Migros'la anlaşmaya varmış, 2018 sonuna kadar A101 ve BİM'e 57 bin 134 ton, Migros'a 8 bin 800 ton satış yapılmıştır. 2018 yılı faaliyet zararının tamamına yakın bölümü bu sözleşmelerin yürütülmesi kapsamında yapılan gövde ve parça et satışından kaynaklanmıştır.”

Etler neden yerli üreticiden alınmadı?

TBMM KİT Komisyonu Üyesi CHP'li Orhan Sümer, 2018'deki et krizinde iktidarın çareyi ithal ette bulduğunu belirterek, “Madem halka ucuz et yedirmek için devlet zarar edecekti, bu etler neden yerli üreticiden alınmadı? Yerli üretici, devlet zarar etti, sadece birkaç market zinciri ve yabancı üretici kazandı. Vatandaş da kısa süre ucuz et yedi ama faturasını kendisi ödedi” dedi.