Kartta faiz ve asgari ödeme indi ama…

Merkez Bankası, kredi kartı borçlarına uygulanan faizleri 0.15 puan aşağı çekerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) da kredi kartlarına uygulanan yüzde 30 oranındaki asgari ödeme zorunluluğunu yüzde 20'ye düşürdü.

Geliri düşen kredi kartı borçluları daha düşük asgari ödeme ve daha düşük faize güvenip harcamalarını kısmazlarsa kriz sonrasında çok daha büyük borçlarla karşı karşıya kalacaklar.

Faiz oranları ve asgari ödeme tutarının aşağı çekilmesi, maaş alamadıkları için büyük gelir kaybına uğrayan tüketicileri kısmen rahatlatacak.

Ancak, borçlar ve borçlara uygulanan faizler devam ettiği için bu düzenlemelere güvenip harcamalarını artıranların kart borcu daha da katlanacak.

Asgari ödeme tutarı, tüketicilerin kredi kartı borçlarının birikmemesi için özellikle yüksek tutulmaya çalışılıyordu.

Şimdi bu oranın aşağı çekilmesiyle tüketiciler yaptıkları aylık harcamanın çok daha küçük bir kısmını ödeyerek borçlarını öteleyecekler, ancak borçlar bir süre sonra ödenemez boyutlara çıkabilecek.

FAİZ YÜZDE 1.25'E DÜŞTÜ

Merkez Bankası asgari tutarı ödenip kalanı bırakılmış kredi kartı harcamalarına uygulanacak faizlerle, ödemesi gecikmiş borçlara uygulanan faizleri TL harcamalarda 0.15 puan aşağı çekti.

Uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.40'tan yüzde 1.25'e, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.70'ten yüzde 1.55'e düşürüldü.