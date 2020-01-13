Kasım ayında cari açık 518 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, 2018 yılının Kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin bu ayda 1 milyar 111 milyon dolar açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar azalarak 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu. (İHA)