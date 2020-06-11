Katar’dan yabancıların maaşına yüzde 30 kesinti

Bloomberg'de yer alan habere göre Katar Hükümeti, bakanlıklara yabancı çalışanlarla ilgili talimat verdi. Buna göre Katarlı olmayan işçilerin maaşlarında kesintiye gidilmesi istendi.

Maliye Bakanlığı bununla ilgili çalışma yaptı. 1 Haziran'dan itibaren devletin finanse ettiği bakanlıklar ile kurum ve şirketlerde çalışan yabancı işçilerin maaşlarında yüzde 30 kesinti uygulanacak.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 95’İ YABANCI

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, geçtiğimiz nisan ayında 10 milyar dolar borç almak zorunda kalmıştı.

Yüzde 30'luk maaş kesintisinin ülke ekonomisinde farklı etkileri olabilir. Çünkü iş gücünün yüzde 95'ini yabancı işçiler oluşturuyor. Bunların ne kadarının devlet tarafından finanse edildiği bilinmiyor. Ancak maaşların düşürülmesi, ülke içindeki ticareti etkileyecek.

İKRAMİYE, BİLET VE TATİL PARASI KESİLDİ

31 Mart 2019 verisine göre sadece Qatar Airways'te 47 bin yabancı personel var. Qatar Petroleum'daki iş gücünün büyük bölümünü de aynı şekilde yabancılar oluşturuyor. Ülkenin en büyükleri arasında yer alan bu iki şirket son dönemde işçi çıkartmak zorunda kalmıştı.

Maliye Bakanlığı'nın emriyle ayrıca yabancı çalışanlara daha önce verilen tatil, uçak bileti ve ikramiye gibi ödemeler de askıya alındı. Sadece evlilik yardımı için devlet desteği sağlanmaya devam edecek.

KUVEYT, YABANCILARI GÖNDERECEK!

Diğer Körfez ülkelerinden de benzer adımlar geliyor. Son olarak Kuveyt Başbakanı, ülkedeki yabancı nüfusun yüzde 30 ila 50 arasında düşürülmesi gerektiğini söylemişti. Bu plan çerçevesinde Kuveyt'te petrol sektöründe yabancı işçi alımı durduruldu.